阿布卡欣：確保納吉弊案不重演 大馬仍需重大立法改革

（吉隆坡25日訊）國家施政、廉政和反貪中心（GIACC）總監丹斯裏阿布卡欣提到，首相敦馬哈迪在打貪的努力上幾乎取得重大進展，惟大馬仍需進行重大的立法改革，以確保類似涉及前首相拿督斯裏納吉的弊案不再重演。

他在接受香港《南華早報》訪問時表示，大馬在“世界正義工程”公布的2018至2019年全球法治指數中，取得5個位置的指數攀升，明顯獲改善，證明新政府打貪的決心及維護大馬在國際上的聲望所取得的進展，尤其是在追回一馬發展公司（1MDB）醜聞所造成的數十億美元損失的事件。

他強調，其中一項重要因素，是新政府上台後產生了一個強而有力的領導，及擁有對貪腐問題絕不妥協的決心與策略。因此，今日我國擁有新的領導層就連帶產生了連鎖效應。

他補充，以首相為首的新政府，在肅貪的努力上仍有要務待完成，其中一項重點領域是公務員，誠如政治人物常說的，公務員體制內存在著效忠於前朝政府的“壞蘋果”，一直承襲舊習慣。

“舊蘋果到處都有，但不意味著你必須對他們容忍。”

阿布卡欣聲稱，國家施政、廉政和反貪中心正制定一項法律條文，專司對付顯要人物，包括官員和政治人物；即如果濫用職權謀求私利，又或造成政府蒙受損失就會受到法律對付。

他披露，另一建議中擬定的法律，是將總檢察長的檢控權給予區分，也就是總檢察署與檢控單位分開；目前總檢察長既扮演政府首席法律顧問角色，也負責主要檢控工作。

他認為，這就會產生利益沖突，需知負責檢控程序的總檢察長，須能專註於本身的檢控職務。

他說，總檢察署與檢控單位分開的可行性研究，預計會在今年中提呈給內閣。（TKM）

新政府應立法監督政治獻金

阿布卡欣表示，目前尚無制定政治獻金方面的指南或法律，因此，希望新政府能擬定這方面的法律，以便有效監督政治獻金。

他舉例，在1MDB醜聞案中，納吉宣稱其銀行私人戶頭出現的近10億美元，是屬合法政治獻金，因為是來自沙地王室捐獻的資金，但後來沙地方面卻否認此事。

他說，在行政單位備受質疑下，最高領導人不應行使權力革除政府首要高官，希望新政府能嚴謹處理相關方面的法令。

“2015年，由於某些高官對1MDB一案提出懷疑，時任首相納吉革除了4名部長、總檢察長、全國警察政治部總監等人的職權。”

阿布卡欣補充，新政府也正探討修憲事宜，以便將反貪會主席、總檢察長、總稽查司等重要職位人選的任命，交由國會遴選委員會負責。