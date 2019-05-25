掉井困37小時 70歲翁吃青蛙保命









（實兆遠25日訊）70歲老翁獨自到油棕園勞作時不慎跌入被野草覆蓋的水井，浸泡在水位達胸下的深井37個小時，被迫喝骯臟井水及生吃青蛙保命，熬到昨晚才被曼絨治安自救會成員發現，終可脫離深達4米（13.英尺）的水井。

來自甘文閣新村的老翁周永光被發現時意識清醒，只是兩天一夜未睡，又累又餓，身體相當虛弱。

自救會隊員找到老翁後，先往井下丟一瓶礦泉水，讓老翁解渴及恢覆體力，接著找來梯級放入井中，再拋下一條塑膠管，讓老翁捆綁在身體，以便助力老翁一個梯級接一個梯級爬上來。

隊員見撕破褲角發現水井

老翁成功脫困後，自救會隊員馬上送上面包讓他充饑，然後一名是專科醫生的自救會隊員檢查其身體狀況，才趕緊驅車載老翁到曼絨醫院。

據了解，周永光是於周四早上7時許如常一人騎摩多去力僑地區的油棕園檢拾油棕果，詎料早上9時左右不慎跌入油棕園裏的一口水井。

平日，周永光外出去棕油園做工，都會在中午時分回家吃午餐，但當天他的太太等不到他回來，且苦尋不果，直至傍晚6時許，親屬決定向曼絨自救會求助。

曼絨治安自救會副主席葉祚福說，他接獲周永光親人的求助後，立刻通過對講機呼叫組織隊員漏夜進入油棕園搜尋。他們一夥人找了很久都沒消息，只好先收隊，隔天中午再組織隊員進入油棕園搜尋。

不過，第二次進入油棕園，他們還是沒有任何發現，直到傍晚7時許，接獲周永光的太太通知稱周老的摩多在某油棕園內被發現，隊員於是再次出動，摸黑進入油棕園展開搜尋。

他說，當時周永光已經失蹤30多個小時，為了盡快找到人，他們決定把搜索範圍縮小，並且召集約百人在發現摩多一帶的油棕園展開地毯式搜尋，最終成功在晚上9時40分，由一名自救會的年輕隊員發現了受困在井中的失蹤者。

葉祚福說，尋獲周永光的油棕園距離力僑大路有10公裏。隊員是先發現裝滿油棕果的一個小桶，接著看到有一片撕破的褲角，才成功在黑夜中發現水井，並且發現井中有人。

木威區國會議員拿督倪可漢昨晚也聯同地方領袖進入油棕園內參與搜尋，他讚揚自救會隊員的無私貢獻，也感謝參與搜尋的居民、消拯隊員及警員代表。

迷糊中見白衣群眾 鬼門關走一回

談到受困井中的經歷，周永光透露，不知道是太累太餓意識有點不清，還是真有另一個世界，他在深夜時，迷糊間好像看到周圍有許多穿著白衣的人，現場的場景很熱鬧，他還聽到這些人都是講古田話和福州話。

“那個場景我現在想回，感覺自己是從鬼門關走了一圈回來的。”

他今早在曼絨醫院受訪時說，他跌入井裏的時間，是周四早上9時左右。受困的第一天，他不斷念“阿彌陀佛”佛號，心裏感到踏實，沒有太大的懼怕，但到了第二天，又冷又餓，加上超過30小時沒睡且站著浸在水中，體力開始不支，意識逐漸模糊。

口念佛號心裏感踏實

“我為了活命，只好喝下又臟又臭的井水，甚至生吃了井中的青蛙，直到再也找不到青蛙，我開始感到恐懼，想著我最多也只能再拖一天，如果到了星期天，還是沒人發現我的話，我肯定會死去的。”

因此他很感激自救會的隊員，若不是隊員們沒有放棄漏夜搜尋，可能他再也見不到太太了。

“我當時想到自己可能死亡時，心裏唯一擔心的是，若真的丟下老伴一人，她能承受得住嗎？”