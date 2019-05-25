【中美貿易戰】華為再遭封殺 WiFi聯盟 SD協會暫停資格

（華盛頓、北京25日訊）中國科技巨企華為遭到美國政府列入貿易黑名單，引起連鎖反應，多家外國科技企業紛紛跟隨，封殺華為。繼制定SD記憶卡標準的SD協會將華為除名後，無線網絡認證組織WiFi聯盟昨天也宣布，暫時限制華為參與該組織的活動。

WiFi聯盟發表聲明指，為遵從美國商務部的命令，暫時排除華為在外，但現階段不會取消其會員資格。

WiFi聯盟擁有WiFi商標，在全球有超過500個會員，蘋果公司、高通、英特爾等科技公司均是會員。該組織負責WiFi認證與商標授權，也負責制定WiFi標準，總部位於美國得州奧斯汀。若華為被排除在外，將失去未來參與制定WiFi新標準的話語權。

仍可使用有關技術

美國科技網站CNET說，華為仍可以使用目前WiFi和SD記憶卡的相關技術，但可能失去了未來參與新標準制訂的決策權。

另外，制訂半導體產品標準的組織JEDEC透露，華為“自願”退出了該組織。JEDEC說，華為於5月17日表示，決定中止在JEDEC的成員身份，直到美國政府施加的限制解除為止。

華為在一份聲明中說，“華為重視與全球所有合作夥伴和協會的關係，了解他們所處的困境。我們希望這種情況能夠得到解決，並在努力尋找最佳解決方案”。

被排除在行業標準制定組織之外，可能為華為的未來發展帶來衝擊。專家表示，華為仍然有能力生產晶片和產品，但由於缺少影響國際標準制定的能力，未來公司的國際競爭力將受挫。