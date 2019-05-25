兒女遭猥褻 前CEO妻揭丈夫獸性

（八打靈再也25日訊）在上周四因涉嫌騷擾前妻及孩子而被捕的一名電訊公司前首席執行員，再被揭涉嫌猥褻2名女兒及兒子，不過由於案件的證據不足而被副檢察司列為“無法展開進一步行動”（NFA）。

據英文《星報》報道指出，自這對夫婦離婚後，前妻自2015年起至少作出15項投報，指該前首席執行員猥褻孩子。

資料顯示，該名母親於2015年發現當時年齡僅8歲與10歲的2名女兒不對勁，帶她們向輔導員求助，結果在2名女兒以圖形方式告知輔導員有關父親對她們做的猥褻動作，才揭發丈夫對女兒的猥褻行為。

前妻至少報案15次

該名輔導員後來有建議該名母親報案，他同時在2015年5月8日在吉隆坡伊斯蘭法庭上提交了一份宣誓書，指10歲的女童告訴他，其父親來到她床邊並把陰莖放在她手里，女童告訴父親感到不舒服時，父親卻讓她保密，但是該女童有說這可能是意外。

該名輔導員在宣誓書中提及，基於有責任投報任何對兒童作出的不道德行為，他隨時準備在法庭上發言。

報導說，該名母親同年9月的另一項投報，指在國際學校就讀的幼女向校內護士抱怨她感到腹痛及噁心，被轉送到馬大醫藥中心（UMMC）檢查，卻驗出幼女可能被不明人士猥褻。

“該名母親在2017年再次投報，指幼女告訴她，丈夫在不同地點包括在家中猥褻她及姐姐。”

2018年11月，該母親又再投報，指兒子告知說，丈夫強迫他裸睡在父親身邊。

該名母親曾於2017年報警申訴孩子遭到孩子父親猥褻，警方後來已援引2017年兒童性侵罪案法令14條文，為前妻與子女申請了臨時人身保護令（IPO），而吉隆坡推事庭於當年11月14日，援引1994年家庭暴力法令第4條文，批準了IPO，但這些都分別在去年12月與今年3月屆滿。

兒指父強迫裸睡

這名前首席執行員在上周四（16日）因闖入前妻的住家並發出死亡恐嚇，被淡江警察逮捕並延扣3天，後於上周日（19日）獲釋。

《星報》引述武吉阿曼性侵、家庭暴力及虐待兒童組（D11）主任朱莉莉透露，該組已對這些投報展開調查，但是基於沒有證據，並在諮詢了總檢察司後，將這些列入NFA。

她披露，一旦有了新的證據，警方會重新審視這些案件。“目前該名前妻的投報主要是關於子女的撫養權。”

消息說，目前2名女童仍然和父親居住，而男童則與母親在一起。

副揆促當局徹查

（吉隆坡25日訊）副首相兼婦女、家庭及社會發展部長拿督斯里旺阿茲莎說，該部嚴正看待電訊公司前首席執行員涉嫌侵入和威脅前妻及其家人，及猥褻孩子的案件。

她促請當局採取進一步行動和徹底調查。

她強調，任何性侵犯或猥褻事件都是非常嚴重，尤其是加害者是受害者所信任的人，因此，該部將會確保有關當局採取行動，以保障孩子的權益。

“此案非常嚴重，因涉及未成年的兒童，這也是我們感到擔心的，我相信有關當局將會更深入調查此案。”

她今日為通過電子錢包BOOST捐助國家福利基金的功能主持推介禮後，針對《星報》今日封面獨家報道，如是指出。

旺阿茲莎說，社會福利局聲稱把此案列為“無進一步行動”（NFA）是不正確，也不是該局的決定。

她指出，據她了解，副檢察司在研究警方、醫院和有關當局的報告後，決定把此案列為“無進一步行動”案件。

“這是我所了解的，醫院方面還召集了有關機構的代表以討論相關案件，這起案件已被調查，此案件是警方和醫院的管轄權限。”