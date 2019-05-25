限美令？保《戰狼2》票房紀錄？ 中國打壓《復仇者4》不續映

（北京25日讯）电影《复仇者联盟：终局之战》（复仇者4）目前在全球大卖26.2亿美金（约109.7亿令吉），除了美国，最大票仓堪称是对岸中国，截至5月23日的总票房约42.3亿人民币。不过该片在中国只映1个月，映期并未获得延长，更传出很可能是因为中国不希望该片破当地的国产片纪录，因此不愿让该片继续上映。

《复仇者4》上月底上映以来，全球票房已高达26.2亿美金，有机会打破《阿凡达》27.8亿（约116.4亿令吉）的纪录。《复仇者4》在中国的票房亦势如破竹，开画首周六（4月27日），单日票房高收5.5亿（约3.3亿令吉），打破中国单日票房纪录。

《复仇者4》在中国已正式下画，总映期仅短短一个月，截至早前最后上映日，票房收42.3亿，成为中国影史外国片票房冠军，总票房中则排第3，仅次于收56.7亿的第1位《战狼2》和46.5亿的《流浪地球》。即使《复仇者4》大收旺场，可惜商业考量一向不敌政治因素，未获延长映期，有网民分析中国当局可能是为防止《复仇者4》打破纪录，才不愿继续上映，仅维持标准一个月映期。

遭中美贸易战打垮

另外，有指中美贸易战持续，中国反美浪潮升温，近日当局更传出拟颁“限美令”，禁止美国影视作品或任何“亲美”相关题材在中国播出。网上亦流传一则短讯：“所有项目请勿使用美国艺人、美国主创，更不要选择赴美拍摄。如有类似计划请更改，特殊情况请报告！”形容警示级别如同之前的“限韩令”。由于中国近年成全球影业一大票仓，势必重创好莱坞电影的票房，有指以《复仇者4》的热度仍未获延长上映，或是限美令的前哨。（