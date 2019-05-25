早市下手 民眾逮住 迷魂黨2大媽遭蛋襲













（新山25日訊）疑是迷魂黨的2名年約50歲的中年婦，今早在新山美佳樂花園早市企圖下手迷魂婦女時，被眼尖的民眾發現，並將兩人給扣留下來，再向她們拋水果及雞蛋羞辱洩憤。

從這2名迷魂黨的外表來看，她們相信是中國籍婦女，在該早市出沒已一段時間，今日“出師不利”被捕後，還被憤怒的民眾掛上寫著“迷魂黨”字眼的紙牌，在菜市示眾。

大媽身上掛牌示眾

這起事件於今早8時許發生，記者聞訊後趕到現場時發現該兩名婦女額頭受傷流血。據悉，迷魂黨在新山美佳樂花園一帶行騙已一年多，最近一次的受騙者是該早市小販，被騙去逾2萬令吉。

據了解，2名被指是迷魂黨的大媽年約50歲。不少路過的民眾見到兩人身掛紙牌，也拍下照片。

2名大媽被逮住後，被安置在後巷的店屋門外坐在地上，其中一名大媽疑似被嚇哭。

警方抵達現場後，初步調查相信2人曾遭市民毆打，惟沒人承認涉及毆打傷者。

此事引起不少民眾圍觀，更有網民將大媽照片等上載到臉書群組分享。不少網民看到後都表示氣憤，甚至還有人留言要捉大媽遊街示眾。

上述事件發生後，有網民將民眾“行處罰”的過程片段放上網，引起網民紛紛留言。根據過程片段，有者拿起芒果向該2名婦女丟去，也有民眾拿著竹棍揮打該2名婦女的手臂，最後還有一名男子捧著一盒雞蛋供人洩憤，其中一名女子不停往該兩名婦女丟雞蛋時，有人“旁述”說：“該名女子的母親被騙錢”，一直到該名女子洩憤後，再有人說道，要大家停手，直接將該兩名婦女交給警方查辦。