早前通過網絡貼圖出櫃 李光燿男孫與男友結婚

(吉隆坡24日訊)新加坡建國總理李光燿的孫子李桓武於去年宣布出櫃後,近日已與男友在南非結婚。

現年32歲的李桓武是李顯揚的兒子,而李顯揚是李光燿的次子。

李桓武的28歲男友Yirui Heng是一名獸醫,對方周五在其IG戶頭上傳兩人的合照,並標記南非的開普敦,同時留言:“今天我與我的靈魂伴侶結婚了,期待與 @hero.unit(李桓武IG戶頭)共同如此共渡餘生。”(Today I marry my soul mate. Looking forward to a lifetime of moments like this with @hero.unit)

去年7月2日 ,李桓武把臉書的頭像改為他與男友的合照,近日,他更進一步為頭像加上支持LGBTQ活動“粉紅點”(PINK DOT)的相框,正式公開表明自己的性取向。

李光燿生前接受新加坡《海峽時報》訪問時,曾談及他對同性戀的看法,他當時曾說,同性戀不是一種“生活方式”(lifestyle),而是一種與生俱來的“遺傳差異”,因此,對待同性戀的方式,就是隨他們本來的樣子。

詢及若其孫子是同性戀者時,他會有何感想,李光燿回說:“那就是人生。他們生來就有那種基因,有什麼辦法?”

接著,他也表示自己還是會愛這孫子。