早前通過網絡貼圖出櫃 李光燿男孫與男友結婚





（吉隆坡24日訊）新加坡建國總理李光燿的孫子李桓武於去年宣布出櫃後，近日已與男友在南非結婚。

現年32歲的李桓武是李顯揚的兒子，而李顯揚是李光燿的次子。

李桓武的28歲男友Yirui Heng是一名獸醫，對方周五在其IG戶頭上傳兩人的合照，並標記南非的開普敦，同時留言：“今天我與我的靈魂伴侶結婚了，期待與 @hero.unit（李桓武IG戶頭）共同如此共渡餘生。”（Today I marry my soul mate. Looking forward to a lifetime of moments like this with @hero.unit）

去年7月2日 ，李桓武把臉書的頭像改為他與男友的合照，近日，他更進一步為頭像加上支持LGBTQ活動“粉紅點”（PINK DOT）的相框，正式公開表明自己的性取向。

李光燿生前接受新加坡《海峽時報》訪問時，曾談及他對同性戀的看法，他當時曾說，同性戀不是一種“生活方式”（lifestyle），而是一種與生俱來的“遺傳差異”，因此，對待同性戀的方式，就是隨他們本來的樣子。

詢及若其孫子是同性戀者時，他會有何感想，李光燿回說：“那就是人生。他們生來就有那種基因，有什麼辦法？”

接著，他也表示自己還是會愛這孫子。