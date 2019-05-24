沒向柔蘇丹握手 慕克力致函道歉





（亞羅士打24日訊）吉打州務大臣拿督斯里慕克力已致函向柔佛蘇丹依布拉欣道歉及請求寬恕。

慕克力今日下午發文告說，他已經向蘇丹殿下承認本身的過錯和疏忽，並指其疏忽並不反映吉州人民的有禮性格。

柔佛王儲東姑依斯邁今日在官方推特分享一段慕克力沒向柔佛蘇丹握手的視頻，引起網民熱議。

這段14秒長的視頻發生在彭亨北根阿布峇卡王宮，各州王室成員和領袖出席彭亨蘇丹阿末沙殿下喪禮。

在視頻中，慕克力一開始雙手合十致意後，直接走向站在柔佛蘇丹身邊的國家元首問候和握手，而走在慕克力後方的吉州王儲東姑沙拉夫丁則向每名柔州皇室成員，即王儲和蘇丹問候和握手。

“柔佛之友”（Friends Of Johor）在推特上載該視頻，並抨擊慕克力態度傲慢。

柔佛王儲今早從該推特分享該視頻，卻沒有發言任何評論，只是貼上一個雙手合十的符號。

非故意不向柔蘇丹問候

另一方面，慕克力今日出席浮羅交怡縣議會舉辦的開齋節活動上也親自回應說，當時他是陪同吉州蘇丹殿下出席喪禮。

他說，當時吉州蘇丹已走向前並準備進行祈禱儀式，他一時情急之下，直接追上前。

他說，他上前後看到國家元首，並直接向陛下致哀。

無論如何，他強調，這是他的失誤，他不是故意不向柔佛蘇丹問安。

他說，他的解釋也絕對不是成為他犯錯的理由，當下他確實應該向柔佛蘇丹問安。