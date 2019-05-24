特麗莎梅6月7下台 留任看守首相至選出新黨魁

（倫敦24日訊）英國首相特麗莎梅今天會晤“1922委員會”主席布雷迪後，宣布自己將在6月7日下台，辭任保守黨黨魁及首相。而在選出新黨魁之前，她會擔任看守首相。

特麗莎梅此項宣布，意味她的任期會直到地方補選結束，並完成接待下月初訪英的美國總統特朗普；新首相人選預計7月底前確定。

稱已盡一切努力

特麗莎梅聲稱，她在任期間已盡了一切努力，對無力帶領英國脫歐感到遺憾，是時候選出新首相。她哽咽表示，感恩能夠為所愛的國家服務，形容擔任首相是她一生的榮譽。

特麗莎梅表示，她對過去數年所取得的進展感到自豪，她指雖然英國的政壇充滿壓力，但亦有很多好的地方、值得驕傲的地方，並指自己是英國史上第二位女首相，但肯定不會是最後一位。

約翰遜有望接任

保守黨議員、前外長約翰遜（小圖）形容，特麗莎梅離職是“悲傷但無法避免”的情況。隨著特麗莎梅去向已定，屬於疑歐派主力的約翰遜被視為新首相熱門人選。根據路透社，博彩市場估計他“跑出”的機率達40%。而他在上周亦已公開表態，有意競逐相位。

特麗莎梅原訂今天公佈最新版本的脫歐協議，但已押後至6月4日。她本月21日公布新的脫歐方案，首次承諾議員可表決是否舉行第二次脫歐公投。她所屬的保守黨內隨即湧現不滿聲浪，下議院領袖利雅華更以辭職抗議。外界早前已盛傳她會在今天公布她下台的日期。

62歲的特麗莎梅自2016年7月起出任英國首相，她本身傾向英國留歐，但上台後一直要領導英國處理脫歐問題。

保守黨如何選出新領袖？

據路透社報導，英國保守黨新黨魁選舉可能會從6月10日開始，也就是美國總統特朗普國事訪問英國後，選舉過程長約6週。期間，特麗莎梅會擔任看守首相，直至選出新黨魁。

根據程序，有意競逐黨魁的候選人需先正式表態參選，然後獲得至少2名保守黨國會議員提名，之後黨內會舉行一系列投票程序，每次淘汰最低票數的候選人，由保守黨國會議員選出，直至剩下最後2人，將再舉行一輪投票，由黨員選出新黨魁，也就是新任首相。