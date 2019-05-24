舒緩開齋節交通 PLUS視情況開放緊急車道

（八打靈再也24日訊）南北大道公司（PLUS）董事經理拿督阿茲曼依斯邁聲稱，為讓人們能在來臨的開齋佳節期間順利且安全返鄉，南北大道將與大馬皇家警察（PDRM）合作，視情況開放緊急車道，以舒緩交通擁擠情況。

惟他強調，並非所有緊急車道都會全天候開放行駛，一切都將由大馬皇家警察評估路況後做出最終決定。

他在記者會上說，當局將首次使用無人機，在最快的時間將道路情況回傳交通監控中心，如有發生事故也能以最快速行動安排人員調度。

“除了返鄉（Balik Kampung），我們也非常重視返城（Balik Kota），因此在道路運營和交通安排策略上我們都做了各項萬全準備，確保民眾有安全及舒適的駕駛體驗。”

針對今年的開齋佳節期間，大道過路費是否可享回扣的提問時，阿茲曼依斯邁笑說，“工程部長巴魯比安將在下周二做出相關宣布，大家就靜待佳音。

南北大道公司呼籲民眾通過推特PLUSTrafik、應用程式PLUSMiles、服務熱線PLUSLine 1800-880-000、電子告示牌或電台路況播報取得最新路況。

佳節車流量增18%

此外，該公司首席營運員紮卡里亞則提及，今年開齋節期間大道的每日車流量，預計將較平日170萬增加18%，達200萬輛。

他說明，南北大道公司也按照往年，針對佳節擬定“建議開車時間指南”，促請5月30日至6月10日，從巴生河流域前往玻璃市、吉打、檳城、霹靂及柔佛的民眾，在上午10時前開車；而從巴生河流域前往森美蘭、馬六甲及雪蘭莪的民眾則建議從上午10時後行駛進入高速公路。

他披露，為避免交通阻塞，從5月30日起至6月11日，大道公司將關閉收費站的增值通道，並延長客服中心的服務時間從上午7時至晚間10時。

他表示，為應對繁忙的交通流量，大道公司在佳節期間將安排約5000名執勤員工，增加28%的交通監控中心人員及派出245支巡邏隊。

紮卡里亞在記者會上，也不忘提醒摩多騎士盡量在白天駕駛，使用緊急車道時也要格外小心，並穿上熒光色系外套，主因是摩多騎士在南北大道高速公路上發生事故，77％是發生在緊急車道上。

南北大道公司也在記者會上首播開齋節短片《Tumpang》，影片講述一個年輕人搭乘一位中年先生的車返鄉，路上彼此照應的故事。民眾可透過PLUS的臉書及youtube收看短片。