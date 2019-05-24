執法員槍殺流浪狗 2婦女阻止不果拍視頻









（怡保24日訊）社交媒體日前盛傳怡保市政廳執法員舉槍射殺流浪狗的視頻引爭議，多個愛狗組織挺身為流浪狗發聲，向怡保市政廳表達不滿及強烈譴責。

有關視頻是於5月22日下午上傳至社交媒體，兩天內已有超過3600人分享，許多網民留言抨擊怡保市政廳執法員。

長達1分鐘39秒的視頻顯示，兩名穿著怡保市政廳執法員制服的男子，站在住宅後巷處執法，其中一人手持槍械，前方則有一只流浪狗躺在血泊中，不時傳出呻吟的吠叫聲及不斷掙紮。

怡保市政廳執法員舉槍射殺流浪狗的過程中，不時傳出兩名婦女的抨擊聲音，言語中連番喝斥對方迄今適逢齋戒月，卻幹出不適當的事情等，同時也痛罵對方指她們會拍下視頻以示證明。不過執法員沒有理會，隨後其中一名執法員更持槍向流浪狗再補一槍。

黃家和促怡市廳徹查

行動黨怡保東區國會議員黃家和昨日敦促怡保市政廳務必嚴正看待及調查。他指出，視頻事件地點發生在怡保夏苑（County Valentine），人民高度關註此事，作為政府不可以視若無睹，必須採取嚴厲行動。

他表示，視頻中涉及射殺流浪狗的執法員，曾於今年2月在獅尾新邨涉及類似事件。

他強調，怡保市政廳許多年前已議決不射殺流浪狗，改用“誘捕、絕育及釋放”計劃（TNR）措施控制流浪狗問題，此為市政廳一項政策，不容執法者僭越規定。

應嘗試福利組織方案

馬來西亞動物福利協會創辦人慕古南表示，地方政府必須嘗試由動物福利組織所推薦的其他方案，借此減少流浪狗的問題。

“幾十年來，我們一直看到地方政府開槍射擊流浪狗，以及對流浪狗執行安樂死，但流浪狗的數量沒有下降，顯見方法不奏效。”

他表示，執法當局必須停止失敗的方案，以免再浪費公帑，並且實施由動物福利組織所倡議的“誘捕、絕育及釋放”計劃（TNR）措施。

霹馬華報警促查

針對網傳視頻顯示身穿怡保市政廳執法人員衣服的男子開槍射殺一只狗，馬華霹靂州公共投訴與服務局主任劉國南報警要求調查，同時促請市政廳解釋為何要殺狗。

劉國南今日聯同怡保防止虐待動物協會主席宋偉釗、夏苑居民和一群愛狗人士召開記者會譴責及質問市政廳的舉動，並指殺狗行動違反2015年動物福利法令。

根據視頻內容，這只狗被射2槍，他認為這是非常殘忍的舉動。

促市政廳解釋

“市政廳執法人員並無權力射殺貓狗，這位執法人員是受到誰的批準開槍射殺？他的上層絕對不可置身事外，必須負起責任，市政廳必須作出解釋，負責地方政府事務的州行政議員楊祖強也應該給市民一個交代，以確保此事不再發生。”

住在附近彩虹園的居民王健成（31歲，手機店主）說，當地居民知道有執法人員出動，以為只是捕捉流浪狗。

他坦言，以往當地很多流浪狗，平均一條街有三四只，不過在怡保防止虐待動物協會展開狗兒節育計劃下，流浪狗數量大減，目前平均兩三條街道只見到一只流浪狗。

出席記者會的包括馬華霹靂州公共投訴與服務局委員張接莉、陳楓溦、愛狗人士梅笑容與賴麗明。(BPK)

居民投訴被狗騷擾

怡保防止虐待動物協會主席宋偉釗表示，他昨日觀看視頻後詢問市政廳一名執法人員，被告知市政廳接到附近甘榜居民的多次投訴，指這只狗騷擾居民，包括咬羊、追逐摩多，執法人員用網捕捉不果，因而射殺這只狗。

他希望市政廳接到投訴時，查詢協會提供的義工名單，與義工聯絡，這些義工平時喂食物給流浪狗，容易接近這些狗，可以捕捉到牠們。

他表示，協會與市政廳合作展開狗兒節育計劃，至今已為1700只狗節育，但因流浪狗數量太多，這項計劃行動緩慢，需要公眾合作。