黎巴嫩供應商訴羅斯瑪案 部分珠寶不在充公名單

（八打靈再也24日訊）入稟吉隆坡高庭向前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪追討44件價值近6000萬令吉珠寶與首飾的黎巴嫩珠寶供應商聲稱，部分珠寶不在當局充公的物品之內。

珠寶商Global Royalty Trading SAL的代表律師拿督大衛古魯巴南披露，公司已檢驗遭當局充公的珠寶，並在警方錄取口供時告知，公司一些珠寶不在充公的物品內。

他表明，無法透露到底有多少件珠寶是不在充公的物品內，因為他們還沒入稟文件。當入稟後，他們才能解釋目前的情況，這需進一步證實。

“我的客戶將向高庭法官莫哈末再尼申請成為介入訴訟人，要求索取回被充公的珠寶。”

“我們已致函總檢察署，要求獲得被充公物品的詳情，他們已回複，所以我們將會介入。我們將查證我們的珠寶有哪些在充公的物品內，哪些不是，然後審訊會繼續進行。”

律師披露，高庭已擇定9月17日、10月21至24日開始審訊，8月19日則是案件管理。

要求提供充公珠寶清單

總檢察署是在5月7日發出充公通知，充公了前首相拿督斯里納吉、夫人羅斯瑪、3名子女、13名人士和數家公司的數百件物品，包括名牌手袋和汽車。

案件管理訂於7月8日，由莫哈末再尼審理。

黎巴嫩珠寶供應商在訴狀中申訴，他們去年2月10日通過兩位代表親手送上44件珠寶首飾給羅斯瑪，包括鑽石項煉、耳環、戒指、手鐲和頭飾，每件價值介於12萬4000至92萬5000美元。

公司向法庭申報是44件珠寶的物主，那些珠寶不屬於羅斯瑪；同時申請強制令要求羅斯瑪提供被充公珠寶的清單，要求羅斯瑪歸還珠寶或支付珠寶的價格1479萬美元（約5983萬令吉）。