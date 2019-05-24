被投訴利用學生募捐 火炬行暫停籌款







（亞羅士打24日訊）時隔11年，全國華人文化節火炬行再展開籌募活動，今年因被投訴利用學生籌款而受到吉州教育局指示取消。這項原定6月7日在浮羅交怡開跑的火炬行，原打算是為吉州各華校家協籌募300萬令吉的活動經費。

吉州教育局是接到投訴，指第36屆全國華人文化節火炬行募捐活動利用學生籌款，因此指示吉打州華人大會堂暫時取消募款活動，至接獲該局進一步指示。

吉打州華人大會堂會長拿督鍾來福今日說，自從該堂推行火炬行後，有一小撮有心人在社交媒體發表一些不實指責，甚至還向吉州教育局及公共服務局投訴，指吉華堂通過火炬行利用學生籌款。

他說，原定6月7日在浮羅交怡開跑的火炬行以及吉州各校的募捐活動，目前被迫暫停，直到接獲當局進一步的指示。

“各縣委會與吉打董聯會將在第一時間與各校協調，以便暫停一切的籌募活動。”

他強調，火炬行的目的，是為了把傳承文化的精神灌輸給學生，並將傳承文化事業發揚光大，也通過火炬行為各華校家協籌募活動經費。

鍾來福今日在吉打董聯會副主席黃吉和陪同下召開記者會時說，所有派發給各校學生的募捐卡上都有注明，學生需在家長陪同下對外籌款。

他說，一直以來，無論是全津或半津學校都沒獲聯邦政府的全面資助，華校的發展仍需靠華社的支持。

盼手下留情

他希望有心人士手下留情，停止一切的破坏行動，讓火炬行能夠順利進行。

他說，來臨的週日，吉華堂將向教育局跟進此事的最新進展。

黃吉和說，為華教籌款是公共利益，是維護母語教育的基本人權，別人可以不贊同，但應給予尊重。他說，籌款活動也是讓學生接觸社會、了解社會。他說，有些華校的火炬行籌款活動已籌獲3萬令吉，不過董聯會認同與支持吉華堂的決定，並對於有心人的破坏感到遺憾。

吉華堂曾在11年前承辦全國華人文化節，當時通過類似活動籌獲68萬令吉的家協活動基金。

第36屆全國華人文化節文化火炬行原本放眼要為吉打州90所華小、3所獨中、4所改制華文中學及其他有意參與的學校，籌募300萬令吉家協活動基金。

楊巧雙：家協須設理事會

婦女、家庭及社會發展部副部長楊巧雙在今年3月召開記者會說，任何想要募款的學校，須通過家協成立理事會來執行，不得讓學生上街募款。

她說，除了不法組織與未註冊的非政府團體，學校與宗教場所也不可利用孩童在公共場所募款。

“如果學校要籌款，家教協會必須負責成立一個理事會，以便監督款項的用處，通過這種方式募款執法單位可以監督，同時也避免讓孩童到公共場所向公眾募款。”

火炬15日抵達吉打

全國華人文化節火炬行始於1989年第6屆全國華人文化節，由馬六甲中華大會堂承辦，並在馬六甲三寶山舉行開幕禮，其後每屆文化節都在三寶山舉行點燃文化火炬典禮。

第36屆火炬行已於5月12日在馬六甲三寶山點燃了火炬，過後穿越馬六甲、森美蘭、雪蘭莪、霹靂以及檳城，並於5月15日來到吉打亞羅士打。

吉打州內12個縣的火炬傳遞行動，將於6月7日在吉打浮羅交怡開跑，接下來每週輪流到瓜拉姆拉縣、鉛縣、萬拉峇魯縣、本同縣、錫縣、波各先那縣、居林縣、古邦巴素縣、華玲縣以及巴東得臘縣進行，直到8月23日於哥打士打完成米都所有12縣火炬傳承活動。

第36屆全國華人文化節 貴賓套票開始發售

第36屆全國華人文化節貴賓套票及文化展購物固本已經開始發售！

吉打州華人大會堂會長拿督鍾來福說，文化節貴賓套票分為500令吉單人套票和800令吉雙人套票。

單人套票包含1張歡迎宴餐券、1張文化大匯演入門票、100令吉購物固本以及1份文化節紀念品，而雙人套票則包含2張歡迎宴餐券、2張文化大匯演入門票、100令吉購物固本以及1份文化節紀念品。

鍾來福今日召開記者會時說，此屆大匯演將是有史以來最具新鮮感與創造力的演出，由逾3000名表演者參與呈現，讓台下2000名觀眾欣賞，文化節大匯演不會單獨售票。

他說，只要捐助500令吉或以上的華團，該華團2名理事將受邀出席歡迎宴及2名理事出席大匯演。

他說，吉華堂將於下週會見州內華團代表，以商討如何參與文化節的節目呈現和文化展覽等事宜。

購物固本也開始發售

此外，鍾來福說，文化節購物固本也已開始發售，凡擁有購物固本者可換取精美的紀念盾。

他希望吉華堂能夠達到30萬令吉的固本銷售額。

有意購買貴賓套票或購物固本者，可以聯絡票務主任鄭美美（012-4694766）或吉華堂秘書處（017-4484016）。出席記者會者包括吉華堂副會長韓炳森、署理會長楊金福、財政王孫文及總務馮富光等。

第36屆全國華人文化節將於9月6日至8日在吉打亞羅士打舉行，歡迎宴於9月7日晚上7時，在蘇丹阿都哈林室內體育館舉行，文化大匯演則於9月8日晚上7時，同樣在蘇丹阿都哈林室內體育館舉行。(TKY)