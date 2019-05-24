民政特製禮盒和戳破氣球 諷希盟送“大禮”和沒踐諾







（檳城24日訊）檳州民政黨今日召開記者會，特製16個禮物盒代表希盟政府過去1年送給人民的16份“大禮”，並在會上戳破10顆氣球，意指希盟沒兌現許下的10項承諾，希望逐一破滅。

16份大禮，即（1）銷售及服務稅（SST）、（2）離境稅、（3）含糖飲料稅、（4）數碼稅、（5）產業房產盈利稅（RPGT）、（6）10令吉釣魚准證費、（7）全國性水費調漲、（8）取消20令吉電費回扣計劃。（9）增加大學預科班非巫裔名額但維持固打制、（10）食肆3公尺外才可吸煙、（11）第三國產車、（12）飛行車、（13）黑白校鞋、（14）居林機場、（15）自動執法系統AES改名AWAS，及（16）為B40群體提供mySalam健康保險計劃。

方志偉續說，至於10項希盟承諾了卻沒兌現的事項則是（1）廢除檳城大橋收費、（2）廢除雙溪育收費站、（3）承認統考、（4）恢復地方議會選舉、（5）豁免償還高等教育基金（PTPTN）貸款。（6）承諾把生活援助金調高至2000令吉，如今卻只有800至1000令吉、（7）承諾把提供250令吉大學生援助金，如今卻只有100令吉、（8）承諾把RON95汽油維持在每公升1令吉50仙，如今卻是2令吉08仙、（9）承諾全國最低薪金至1500令吉，如今卻是1100令吉，及（10）減低生活成本，減輕人民負擔。

指火箭理應更有力為民謀福利

檳州民政黨今日召開記者會，特製16個禮物盒代表希盟政府過去1年送給人民的16份“大禮”，並在會上戳破10顆氣球，意指希盟沒兌現許下的10項承諾，希望逐一破滅。

檳州民政黨秘書方志偉說，民政黨之前只有1名部長及1名國會議員，而行動黨如今卻有6名部長及42名國會議員，理應更強而有力地為人民謀取福利，而不是政治化人民的懇求，有權有勢後就大耍太極。

他說，希盟過去1年送給人民的禮物有好的，也有不好的，民政黨會支持希盟政府送出的好禮物，但也會督促希盟政府。他也希望人民打開頭腦，認真地去思考哪個政治任務真正為民服務。

陪同方志偉召開記者會者包括檳州民政黨副主席方群龍、黃志毅、州委許翔茗、陳煥維、黃世慶、陳來源、沙拉及婦女組主席黃沛琳。