多媒體大學100萬 UCSI 71萬 12大學千萬獻巴籍生

（八打靈再也23日訊）教育部高等教育局總監拿汀巴杜卡哈米莎向國內12所為巴勒斯坦學生提供總值1147萬6533令吉獎學金的大學，即11所私立大學與1所政府大學表達謝意。

她週四發文告稱，高教局非常感謝12所大學對國家高等教育所作出的重要貢獻，並讓巴勒斯坦學生有機會在我國學府深造。

據了解，有關獎學金都是來自各大學的財政資源。

“高教局希望其他高等教育機構也能夠效仿這種精神。”

她說，政府大學每年都會為國際及本地學生提供獎學金，以便他們能繼續升學，而這乃是平常事。尤其在近幾年，本地的私立學府更為本地學生提供超過1億令吉的獎學金。

“就如阿布卡里國際大學（Albukhary International University）乃是一所以‘慈善事業’為理念的私立大學，並為那些來自戰爭國家的學生提供獎學金，以便他們在學成以後能回到各自國家發展。”

她指出，該大學所作出的努力亦能達到拋磚引玉的作用，並使到其他私立大學關注巴勒斯坦的孩童，為他們提供學術機會。

她說，12所大學是於週三（22日）正值穆斯林神聖的齋戒月期間，宣佈提供獎學金給巴勒斯坦的學生，並為受到壓迫的巴勒斯坦人民提供人道主義援助。

12所提供獎學金的大學包括阿布卡里國際大學350萬令吉（25份）、MSU大學110萬令吉（27份）、瑪莎大學109萬4200令吉（20份）、玻璃市伊斯蘭大學學院102萬令吉（15份）、城市大學100萬（26份）、多媒體大學100萬（6份）、UCSI大學71萬9433令吉（5份）、國油科技大學68萬1500令吉（6份）、國能大學57萬5000令吉（3份）、雙威大學50萬令吉（3份）、吉隆坡大學15萬8400令吉（2份）及北方大學12萬8000令吉（2份）。

首相敦馬哈迪週三宣佈，政府通過巴勒斯坦文化組織（PCOM）為馬來西亞12所大學的巴勒斯坦學生提供獎學金，以便他們能在本地大學攻讀學士、碩士和博士課程。