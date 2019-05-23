法院駁回索護照上訴 扎希小朝聖希望落空

（布城23日訊）聯邦法院今日駁回前副首相拿督斯里阿末紮希要求取回護照以進行小朝聖的上訴，這意味著阿末紮希前往小朝聖的希望破滅。

以丹斯里阿查哈為首的聯邦法院五司，一致駁回面對47項洗黑錢、失信及貪污指控的阿末扎希的上訴。

聆審此案的其他法官是拿督阿麗扎杜、拿督阿邦依斯干達、丹斯里依德魯斯和拿督納麗妮。

阿查哈在宣判說，聯邦法院五司認為吉隆坡高庭法官科林的裁決明智，也考量了所有因素。

面對多項嚴重指控

他說，五司也認為高庭法官已經給出令人信服的理由，說明為什麼不對上訴人的申請行使裁量權。

“高庭法官也考量到阿末扎希面對多項嚴重指控，駁回申請是為了避免違反保釋條件的行為。

“我們不認為我們有充分及合理的理由幹涉高庭法官的裁決，因此我們駁回上訴，並維持高庭裁決。”

由於阿末扎希在北根出席國家元首蘇丹阿都拉父王蘇丹阿末沙的葬禮，因此沒有出庭。

聯邦法院是在聆聽阿末紮希的代表律師鄭寶德和主控官阿末沙茲里副檢察司的陳詞後，作出裁決。

阿末扎希早前針對高庭駁回他要求取回護照以進行小朝聖的裁決，向上訴庭提出上訴，但上訴於5月14日遭上訴庭駁回。

阿末扎希於去年10月19日及12月14日面對46項指控，即11項失信、8項貪污及27項洗黑錢控狀，涉及金額達1億1414萬8983令吉86仙。

今年2月20日，他再被控一項涉及26萬令吉的失信控狀。