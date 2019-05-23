祥伯：恐淪兩族衝突 雙吉不辯了

（吉隆坡23日訊）“雙吉辯”告吹！

2天前接受前首相拿督斯里納吉辯論挑戰的行動黨依斯干達國會議員林吉祥，今日傍晚在臉書發文說，他擔心這雙吉辯會成為馬來人與華人的沖突，因此放棄與納吉辯論。

他說，他是基於擔心辯論可能淪為馬來人對壘華人的沖突，而且反對貪污、濫權和洗錢等刑事罪也並非種族宗教課題，而是良好價值和施政課題，因而決定不與納吉展開辯論。

林吉祥也說，他明白他放棄納吉的挑戰，將面對他人指為懦夫，但他以大局為重。

“我知道，標簽我為懦夫的指控將排山倒海而來。我從政53年，是不是懦夫就交給大馬人來判斷。”

林吉祥也強調，行動黨現是屬於希盟政府一份子，希盟成員黨需要嶄新紀律，思考減低生活成本、達致體制改革、推動經濟成長、恢復沙砂權益和打造包容中庸大馬。更何況，這不是100天內的工作，而是需要長年累月努力。

納吉是在周二（21日）接受媒體專訪時，挑戰林吉祥公開辯論，以交由人民來判斷誰是誰非。林吉祥在同日較後開出題目─“大馬如何淪為盜賊統治國家，而我們能如何轉成首屈一指的廉正國家？”，並表明準備接受納吉的辯論挑戰。

納吉：希盟擔心祥伯落敗

（八打靈再也23日訊）前首相納吉表示，本著民主及透明的精神，他與行動黨依斯干達國會議員林吉祥的辯論應該繼續進行。

他說，他收到很多來自希盟，尤其是行動黨的消息指出，行動黨不同意林吉祥與他進行辯論。

他說，目前希盟已經擬定了方案去取消辯論，因為希盟擔心林吉祥可能會這場辯論中落敗。

納吉今日在其臉書專頁發布貼文指出，有者更是擔心他會辯論中說出事實，證明希盟的宣傳手法皆是謊言及誹謗。

他也強調，希盟應該對林吉祥有充分的信心及信任，因為林吉祥是行動黨50多年來的領袖。

“希盟需要知道，沒有任何人民被迫觀賞這場辯論，因為這場辯論並沒有用到人民的一分錢。”