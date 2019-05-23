配合開齋節為期30天 27物品列統制品

（吉隆坡23日訊）國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁說，今年從5月21日開始為期30天的開齋節統制品依然維持27種，政府目前沒有計劃增加，但不排除日後會增加其他統制品。

他說，物品列為統制品需符合幾個條件，包括足夠的供應，以及價格的穩定，若價格有波動，就很難管制價格。

他於今日為重新裝潢後的巨人霸級超市黑風洞分行主持開幕後說，他在開齋節統制品實施第三天，便對全國27種統制品的售價感到非常滿意，因為很多商家都遵守物品售價頂價，售價既沒有超過頂價，有商家更大幅度降低售價，降幅達5令吉。

他透露，他也經常針對物品供應事宜聯系農業及農基工業部長拿督沙拉胡丁。

賽夫丁在巡視巨人霸級超市物價後說，一公斤雞肉頂價是7令吉50仙，而巨人霸級超市則賣5令吉99仙。

他說，巴生河領域以外一些商家向他投訴，要求提高雞肉售價，因為有些商家以每公斤3令吉99仙的低價售賣雞肉，令部分商家擔心自身的售價太高而損失客源。

他坦言，由於政府只設立頂價，沒有設立底價，因此不能對商家以低價賣物品做些什麼，何況站在競爭的角度，這有利於消費人。

今年開齋節統制品從去年的21樣增加至27樣，增加了冷凍魚類甘望魚、硬尾魚及吊景魚，蔬菜類則包括花生、辣椒幹及長豆等，在5月21日至6月19日期間，這些統制品都得貼上粉紅色價格標簽，且商家的定價不能超過頂價。

有關RON95汽油補貼，賽夫丁說，政府正在找尋正確時機來執行2019年財政預算案的RON95汽油補貼。

他說，為了減少政府財政、其他利益相關業者如汽油公司、經銷商及人民的影嚮，選擇正確的時機非常重要。

“我們還在決定何時把這件事帶到內閣去。”

針對教育部長馬智禮早前發表“要廢除大學預科班固打，先確保土著不諳中文也能獲聘”言論，賽夫丁說，他已在內閣會議發表他的看法，但他不願透露相關內容。

他強調，他是在照顧各方的利益下，條理且客觀地提出自己的看法。

出席者包括馬來西亞GCH零售有限公司董事長端姑納紮魯丁、董事經理皮埃爾和首席執行員傑弗里蘇雷什、貿消部副秘書長拿督巴魯。