與妻兒失聯逾10年 男子欠債累家人遭恐嚇





（笨珍23日訊）分居並失聯逾10年的丈夫在外欠下多組大耳窿，連累妻兒被大耳窿追債，住家於淩晨遭不明人士丟擲紅漆袋。無辜遭殃的母女促請大耳窿停止騷擾與討債，並表示要與欠債男子脫離關系。

從事保姆工作的黃寶蓮（54歲）和女兒陳靜雯（23歲，銷售員）今日在笨珍縣議員鄭宗盛及北幹那那邨長彭偉球的協助下，召開記者會。

黃寶蓮說，本月21日淩晨2時許，他們一家入睡後，女兒聽到住家外有嘈雜聲，且散發陣陣火水味，於是從窗口查看，驚見住家外有人丟擲紅漆袋，以致停在車房的轎車及地上都是紅漆。

要與欠債男子脫離關系

“我上個月和兩星期前就分別接到相信是不同組的大耳窿來電追債，其中有的恫言會到我住家潑紅漆，但我已經明確告訴他們，我和丈夫早就失聯超過10年，根本不可能為他償還債務。”

她透露，分居多年的丈夫陳文輝，十多年前就因嗜賭而欠下大耳窿債務，當時3名兒女還很小，加上她在新加坡工作，便向親友借貸及靠薪水每月協助丈夫還債。

“但是後來實在無法負擔龐大的債務，我只好帶著孩子生活，與丈夫分居多年，直到去年11月長女註冊結婚時，我的女兒才跟他取得聯系。”

她相信丈夫在取得家人的電話號碼及住址後，再度向大耳窿借貸，而且相信涉及多組大耳窿，以致有不同的人不斷來電騷擾她。

她直言對丈夫不斷在外欠債並連累家人感到失望，決定與對方脫離關系，並希望債主不要再無辜騷擾她一家。

陳靜雯披露，她之前聽聞父親曾向姐姐借錢，於是詢問父親，才得知父親在外共欠下5組大耳窿。

由於擔心大耳窿再度騷擾，黃寶蓮與家人已二度向警方報案。

鄭宗盛表示，北幹那那區州議員楊敦祥已將大耳窿的電話號碼交由警方調查，並勸請大耳窿停止騷擾及恐嚇事主一家，因這已觸犯恐嚇刑事罪。

他也奉勸民眾若面對財務問題，應通過合法途徑借貸，切勿向大耳窿貸款，造成不必要的困擾。