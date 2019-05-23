網賭成瘋 不法集團日付25元 聘請學生線上加額

（雙溪大年23日訊）吉州網絡非法賭博滅之不盡，由於僅使用手機便能上網賭博，連75歲的阿嬤也成“常客”。警方在2項行動中，除了逮捕上門賭博的祖母級賭客，也發現非法賭博集團利用未成年少年，負責為賭客線上加額。

據了解，非法賭博集團是看準未成年少年遭警方逮捕後不會被扣留，趁著學校假期即將來臨，聘請學生負責網上賭博加額生意。一名15歲在籍學生為了25令吉日薪，到零食店代班幫賭友充值加額，結果被警方上門逮捕，今日被延扣4天。

瓜拉姆拉警區主任阿茲里昨晚9時多，在接獲情報後，率領肅賭與反風化組到知甘峇都一間商店展開行動。

這家被檢舉的商店表面上是販賣零食，但卻挂羊頭賣狗肉，暗地里從事網上賭博加額生意。他說，警方本月內，在知甘峇都一帶已經破獲8宗線上賭博案件。

看準少年涉賭不會被扣

据警方初步調查，該加額站活躍已有一段時間，落網的15歲學生是以25令吉日薪被聘請負責該生意。在警方到來時，該商店還明目張膽開門做生意。

警方在場起獲相信是用來加額的3架手機以及現金150令吉，同時也把現場的桌椅帶返警局備案。該名學生嫌犯自稱只是“代班”，當晚也是第一天工作。而落網者包括3名在籍中學生，年齡皆是15歲。

阿茲里在事後透露，非法集團聘請學生，是看准法庭不會批准警方申請扣留學生，以致警方無法進一步調查此案，而且因為他們沒有被扣留，對於自己犯下的錯誤也不感害怕，因此在錄取口供時沒有坦承相對，令警方無法獲得可靠資訊。

他指出，警方將援引1952年住家公開賭博法令4B（a）條文展開調查，同時也在相關法令21A條文下指示國能公司切斷該店的電源。

出席者包括刑事調查情報組主任法依斯、肅賭與反風化組主任莫哈末菲道斯等。

警方在日前也在行動中偵破網絡非法賭博活動，當場扣留6名華裔婦女，當中3名婦女是年過60歲的阿嬤，其中1名更已75歲高齡。

瓜拉姆拉警方肅賭與反風化組日前接獲情報後拉隊到慶隆花園一間住家展開行動，除了上述6名華裔婦女，警方也扣留42歲的屋主，並充公7台手提電腦及現金2800令吉。

落網的華裔婦女，當中2人包括75歲的阿嬤擁有賭博案底，而她被帶返警局錄取口供後已獲得警方口頭保釋，至於該名男子則被扣留2天。

設3組監督賭博黑區

據了解，這類網絡非法賭博活動早在七八年前，隨著警方嚴厲打擊非法賭博機而成形，儘管警方已採取各式行動打擊有關活動，包括聯合國能公司採取割電行動，但有關行業有如打不死的蟑螂，令執法單位滅之不盡。

接任瓜拉姆拉警區主任不到半年的阿茲里今日接受光明日報記者詢問時說，他上任後嚴厲打擊網絡賭博活動，幾乎每一天都有檢舉，截至本月20日，警方已逮捕61名涉嫌者，並充公1萬4920令吉。

他說，由於此活動帶來豐厚利潤，所以業者不惜一切在暗地裡操作，包括在天橋底下設立賭博加額站。

他強調，只要警方接獲公眾的情報，就會馬上採取行動，他也下場與公眾交流，並公開自己的手機號碼，讓公眾可以直接向他投訴。

他補充，他們上個星期成立了以高級調查官及調查官為首的3個小組，並在被鑑定為賭博黑區的地方展開行動，2天內成功捉到7人，警方頻密的行動已使有關活動暫時無法活躍。

他說，警方打擊罪案的能力有限，也無法只專注打擊非法賭博，因此他促請公眾充當警方的耳目。“只要警方接獲情報，若他有空，肯定會親自率隊行動，同時會利用媒體大肆報導，讓落網者感羞恥而不敢再碰該行業。”

盼公眾充當耳目

他透露，要提控涉及者需要時間，因為落網者的手機必須經過特別部門的檢驗，再獲得檢察署批準才能提控。對此，警方也會援引1959年防範罪案法令扣留在幕後操控的業者。

“這是沒有辦法中的法子，是在沒有證據的情況下才採取的行動，希望涉及者覺悟，不要等到被關進監牢後才後悔。現在是時候收手了，警方對於網絡非法賭博活動絕不妥協。”

他說，除了割電，只要確定業者濫用營業執照進行網上賭博生意，警方也會聯合地方政府凍結對方的營業執照，讓業者無法再開門做生意。

賭客需通過代理加額

據了解，玩家只要向業者索取一個賬號，就可以無時無刻上網賭博，這方法類似手機預付加額，需要通過代理加額才能在網上賭博。所有交易都是以現金進行，除非有相熟的顧客，業者才讓他們欠賬。

這個加額行業當時是以開手機店，掛羊頭賣狗肉的暗地裡操作，但隨著該行業引起警方的關注，造成手機店也被逼關閉，改以迷你市場、二手服裝店或其他商店來掩蓋耳目。

玩者可在加額後上網賭博，數額最少5令吉，換句話說，人人都可以賭博。