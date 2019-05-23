檳警方東北縣肅毒組聯手 偵破2毒品案捕7人

（檳城23日訊）檳州警方及東北縣肅毒組聯手，2天偵破2宗毒品案，起獲價值51萬令吉毒品，逮捕7名男子。

檳州總警長拿督納仁納沙卡蘭總監今午2時許，在檳城警察總部召開記者會，並由檳州警方總部肅毒組主任麥都及東北縣警區主任仄再瑪尼陪同。

起獲51萬元毒品

納仁納沙卡蘭說，警方起獲2宗毒品案毫無關聯，7名嫌犯當中，2人呈陽性反應，其中一人擁有犯罪前科。

他說，警方是在上週六早上8時30分，在日落洞一帶逮捕運毒的嫌犯，並從這名51歲華裔男子的車內起獲用觀音王茶袋包裝的4.139公斤，價值為20萬7000令吉的冰毒。

警方也延扣該男子6天至本月24日，以調查此案件，同時充公其價值4萬令吉的本田轎車。

他說，第二宗案件於上週日展開，警方在4個地方，包括丹絨道光及日落洞一帶住家及路邊，成功扣查6名男子，分別是2名華裔男子及4名巫裔男子，年齡介於23歲至34歲。

“警方在這次行動中起獲多種毒品，當中包括約1公斤冰毒、8400粒5仔、444粒“愛他死”搖頭丸及0.57公斤克他命，這批毒品價值31萬3820令吉。”警方也在行動中充公1萬6000令吉現金及價值9655令吉金飾、凍結銀行戶頭內的7250存款及價值10萬令吉的4輛交通工具。“警方將援引1952年危險毒品法令39B條文販毒罪名展開調查，6名嫌犯將延扣7天協助調查此案件。”