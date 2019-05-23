呈備忘錄挺馬智禮 10組織吁廢母語教育

（布城23日訊）大馬促進和諧組織（MJMM）聯同另9個非政府組織今日提呈支持馬智禮的聯署備忘錄，同時也建議政府廢除母語教育學校及給予宗教學校更多撥款。

MJMM主席阿都拉尼說，他們向教育部長馬智禮提呈這份備忘錄，支持他不為爭議性言論道歉的做法。

“我們支持馬智禮不為各方的施壓道歉，並全力支持他在大學預科班保留90%固打制給土著及10%給非土著的立場。”

阿都拉尼說，行動黨、馬華及民政黨在大學預科班課題上施壓要馬智禮道歉或辭職，並指控馬智禮與國陣時期利用種族及宗教保證政治支持度的做法無異，是一個全馬來西亞人民無法接受的無禮行動。

阿都拉尼今日把備忘錄提呈給馬智禮政治秘書馬目卡欣。他說，要求馬智禮辭職的6萬個網上聯署行動也在抹黑馬智禮。“到底馬智禮犯了什麼錯而要他辭職，大家不應該讓這個教育制度變得失控。”

他說，他們也會報案，要求警方調查該聯署是否由行動黨所發起。“我們要警方調查，究竟是誰犯錯，我們要求保證如往常的和平。”

報警促查聯署發起人

對於備忘錄提出廢除母語教育學校的建議，阿都拉尼表示，這建議是來自一名前法官上載的視頻所表達的看法，由於他們支持這個看法，因此他們也將之納入在備忘錄中。

其他9個聯名備忘錄的非政府組織，還有大馬穆斯林人民聯合會（IRIMM ）、全國馬來人聯合會（KMN）、馬來西亞財政理事會（MBM）、Amanah Rasah Cekal（ARC）、大馬人民改革運動組織（Reformis）、雪州慈愛聯合會行動秘書處（GEGAS）、我們選擇和平及憲法組織（KIPIDAP）、大馬穆斯林私塾福利協會（MIM）及德士及出租車司機福利團體協會（PEBAKTIM）。