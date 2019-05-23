停車場施工中坍塌 外勞受困鋸手保命







（吉隆坡23日訊）一座正在施工中的5層樓停車場突然坍塌，擊中工地內的臨時廚房，導致一名孟加拉籍男子受困6小時，另一對印尼男女則受輕傷。

這起案件於今日凌晨1時許，在鵝嘜輕快鐵站後尾的一個施工中的停車場建築工地發生。

吉隆坡消防及拯救局行動組主任諾丁指出，當局於凌晨1時13分接獲投報，派出來自旺沙馬朱以及鵝嘜南區消拯局的46名消拯人員趕往現場展開營救行動，參與行動的還包括警方、民防部隊、吉隆坡市政局官員、醫護人員等。

此外，消拯局也派出消拯局消防犬組（K9）到場搜尋，甚至出動特別策略救援行動隊伍（STORM）參與這項拯救行動。

他說，事發當時，施工中建築物底樓的臨時員工宿舍有1名印尼男子、1名印尼女子以及1名孟加拉籍男子，印尼男女成功在其他同僚的幫忙下脫困，較後被送往醫院接受治療，至於孟加拉籍男子則受困在建築工地內，最終於早上7時05分被救出。

諾丁指出，受困的孟加拉籍男子因手臂被坍塌下來的洋灰及鷹架鐵枝等壓到，為了確保工友的性命不受危害，因此作出最壞打算，便將其手部鋸掉，整個搜救行動花了6小時。

基於工地意外，因此這個施工中的停車場必須停止一切建設工作，讓有關單位展開調查。

據了解，事發工地已建設1年半左右，並於月前曾發生一場大火而將大部分的臨時宿舍燒毀，之後工地負責人便將工地廚房和宿舍分開建設，以避免再有火災事故時，而燒毀這些宿舍。