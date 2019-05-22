警臨檢民宅 捕3網賭阿嬤







（雙溪大年22日訊）警方偵破網絡非法賭博活動，當場扣留6名華裔婦女，當中3名婦女是年過60歲的阿嬤，其中1名更已75歲高齡！

瓜拉姆拉警方肅賭與反風化組日前接獲情報後拉隊到慶隆花園一間住家展開行動，除了上述6名華裔婦女，警方也扣留42歲的屋主，並充公7台手提電腦及現金2800令吉。

瓜拉姆拉警區主任阿茲裡今日召開記者會說，落網的華裔婦女，當中2人包括75歲的阿嬤擁有賭博案底，而她被帶返警局錄取口供後已獲得警方口頭保釋，至於該名男子則被扣留2天。

他說，隨著警方嚴厲打擊非法賭博機後，一些人改弦易轍使用手機進行網絡賭博；由於用手機賭博對於一些人尤其視力較差的長者比較麻煩，因此非法集團使用住家並提供手提電腦給客戶進行網上賭博活動。

他補充，今年截至本月20日，警方已展開50次的檢舉行動，成功逮捕61人，並充公1萬4920令吉。這些案件是在1952年住家公開賭博法令4B（a）條文下展開調查。警方也與國能公司合作，對涉及這類活動的地點進行斷電行動。

油棕園捕4毒販跑腿

另外，阿茲里透露，肅毒組本月19日凌晨12時多在武吉士南茂一個油棕園逮捕4名毒販跑腿，起獲價值1萬7760令吉的海洛英，以及5250令吉的冰毒，並援引1952年危險毒品法令39B條文展開調查，所有嫌犯被扣留至本月25日。

他說，類似毒品案件去年有98宗，但今年截至本月20日已有51宗，逮捕84人。

他補充，警方今年首5個月也援引1985年危險毒品法令特別防範措施（LLPK）逮捕7人，他們將直接被扣留2年；有關人數在去年僅有12人。