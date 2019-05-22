結夥劫錢幣商逾20萬 捕11人追查主謀

（八打靈再也22日訊）11名男子，包括7名警察及1名國家銀行官員，指控一間錢幣兌換商非法經營，隨後搶劫事主20萬4000令吉巨款。警方接獲投報展開追查，30小時後將這批人一網打盡。

目前警方仍在追查一名相信是此案主謀的助理警監。被捕的11人，當中有7名黑警，1名國家銀行官員及3名公眾。警方逮捕嫌犯後，起回大部分贓款，其中4000令吉已退還受害者，至於20万巨款，一部分已被揮霍，餘款還在搜找中。

據了解，7名黑警分別為靈市警區總部毒品罪案調查組1名警長（32歲）及同組1名警曹（32歲）、麻坡警察技術學院1名警長、以及東南亞花園警局1名伍長、2名見習伍長及隆市交警組1名伍長，他們年齡介於31至41歲。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭說，這起案件於本月19日下午約4時40分，在隆市西浪路cahaya suria大廈1樓，搶劫1名30歲的錢幣兌換商。

助理警監疑是主謀

他指出，事发当天，钱币商与4名员工在店内，9名男子闯入，声称分别来自武吉阿曼商业罪案调查组及国家银行官员，他们指责钱币商经营的钱币兑换店没有合法营业执照，接著没收众人手机，并把他们双手铐锁。过后，嫌犯从钱币商的钱柜取走4000令吉现款后，再威胁他交出20万令吉，作为放人的条件。

基於安全問題，事主唯有通過司機到家裡取來20萬令吉交給嫌犯。嫌犯在造案過程中，沒有出示槍械，但過程被閉路電視錄下。

馬茲蘭說，金馬警方重案組警隊接獲事主投報後，馬上展開追查，並於昨天凌晨4時許，在靈市珍珠白沙羅警局範圍，逮捕上述警察嫌犯。他們已被延扣4日至本月24日。

至於國家銀行官員及3名男子，將於今日被帶上法庭申請延扣。

他指出，警方援引刑事法典170條文及395條文調查此案。目前警方仍在追查一名相信是此案主謀的助理警監。

據知，這些涉案者受盤查時，招認幹案後，每人獲得1萬8000令吉，多餘的錢財則交由該名助理警監。

消息說，這起案件發生後，引起全國總警長拿督阿都哈密的震怒，下令查案官嚴辦對付涉及的黑警。

另一方面，吉隆坡刑事调查主任鲁斯迪受询时说，目前尚未有新的嫌犯被捕。