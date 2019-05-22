【壁球】在英壁次圈落敗 妮科謝幕憾別







（倫敦22日訊）大馬壁球天后妮科大衛（35歲）在英國壁球公開賽次圈落敗，也意味著本身的逾20年壁球生涯結束。英國壁球公開賽是妮科最後一個比賽，但她卻失利而遺憾告別。

妮科向埃及世界排名第三的埃及人塔耶普（26歲）展示她的才華和戰鬥精神，但仍無法取得勝利。妮科在41分鐘的比賽中以4比11、7比11、13比11、5比11不敵塔耶普。在塔耶普首局輕鬆取勝後，妮科展示她適應和改變的能力，並加強攻擊能力。妮科在次局給予塔耶普頑抗後才落敗，並在第三局以13比11險勝。不過，妮科在關鍵的第四局以5比11落敗而出局。

妮科曾5次贏得英國公開賽冠軍，是唯一一位贏得女子冠軍的亞洲人。妮科今年2月宣佈將在2018/2019賽季結束時退役。 英國公開賽是妮科的最後一場比賽。

妮科逾20年贏得眾多冠軍

妮科在壁球賽場超過20年了，堪稱壁球傳奇人物。她以堅韌，技巧和決心贏得眾多冠軍。妮科被她的粉絲和同行評為有史以來最偉大的壁球女性選手。她贏得創紀錄的8個世界冠軍，81個PSA冠軍，並在2006至2015年連續109個月取得世界排名第一的位置。壁球PSA世界巡迴賽在官方臉書寫道：告別，妮科大衛 - 你留下了令人難以置信的遺產。這位傳奇的馬來西亞人最後一次向人群發表講話，因為她在英國公開賽上的輝煌職業生涯將結束。在社交媒體，有不少人留言表示妮科是壁球界史上最佳的女子選手。

兩英女將告別

除了妮科外，另兩位英格蘭女將鄧卡夫和馬薩羅也告別，她倆在職業生涯最後一場比賽分別輸給埃及世界排名第一的薇萊麗和吉利斯。

薇雯落敗

大馬另一女將劉薇雯在次圈以6比11、4比11、9比11輸給紐西蘭5號種子裘莉-金。隨著妮科和薇雯雙雙落敗，大馬軍團在本屆英國賽提前全軍覆沒。

妮科大衛 Nicol David

出生日期：1983年8月26日

出生地點：馬來西亞檳城

現居地：荷蘭阿姆斯特丹

身高：163公分

轉打職業：2000年

持拍：右手

教練：莉治愛雯

●榮譽榜

世界壁球錦標賽：8冠（2005、2006、2008、2009、2010、2011、2012、2014年）

亞運會：7金1銀1銅（1998、2006、2010 、2014 、2018 年女單金牌；2010、2014年女團金牌；2002年女單銀牌；2018年女團銅牌）

共運會：2金1銀1銅（2010、2014年女單金牌；2002年混雙銀牌；2010年混雙銅牌）

世界運動會：3金1銅（2005、2009、2013年女單金牌；2007年女單銅牌）

世界壁球女團錦標賽：1銀4銅

世界壁球巡迴賽冠軍：81個（白金系列12個、黃金系列52個、銀系列12個、系列賽5個）

亞洲壁球錦標賽：9冠（1998、2000、2002、2004、2006、2008、2010、2011、2015年）

世界排名第一：2006年1月首登世界第一，共長達112個月排名世界第一，2006年8月至2015年8月連續109個月排名世界第一

連勝紀錄：由2006年3月至2007年4月保持連續13個月、51場的連勝紀錄；由2007年10月至2009年3月連續17個月、56場的連勝紀錄

WSA 年度最佳球員：7次（2 0 0 5至2010年、2012年）