【中美貿易戰】 華為之後下一目標 傳美或制裁海康威視











（華盛頓、北京22日訊）中美貿易戰愈演愈烈，繼中國電訊設備製造商華為之後，美媒傳出特朗普政府考慮將矛頭指向另一家中國企業、監視器大廠海康威視（Hikvision）。

美國《紐約時報》引述消息指，特朗普政府正考慮將海康威視列入貿易黑名單，預料會在未來幾周作出最後決定。

海康威視之前已經因國家安全考量，被美國政府列入官方採購的黑名單。目前，特朗普政府考慮的措施是禁止海康威視購買美國的技術。

海康威視冀獲公平對待

如果確定把海康威視列入出口管制實體名單，將與華為一樣，美國企業在與海康威視業務往來之前，必須經過批准。針對有關報導，美國商務部和白宮暫不予評論。

總部位於杭州的海康威視，是全球最大的視頻監控設備生產商。美國政界近期屢次抨擊海康威視產品不僅可能協助中國在海外收集情報，危及美國安全，同時亦幫助中國政府監控社會、限制民眾自由。

海康威視回應指，已關注到相關報導，期望公司得到公平、公正的對待。相關負責人又指，暫時沒有收到美國供應商可能停止供貨的消息，又指公司對美國晶片依賴不大，有很多替代品可選擇。

被指威脅美國國安

美國政府頻頻對中國科技公司出手，國土安全部日前已向美國企業發布資料外洩風險警告，矛頭指向大疆（DJI）等中國無人機製造商。

國土安全部表示，“在外國當局影響或控制下營運”的企業所製造或銷售的無人機，可能造成危害，因為這些裝置的攝影機和感測器“能夠收集並傳輸有關資料”。

遭美封殺後首秀 華為推榮耀20新機

（倫敦22日訊）華為子品牌榮耀（Honor）昨天在倫敦召開全球發布會，推出“榮耀20”系列。“榮耀20”是華為被美國封殺後，首部發布的智能手機，預計銷量將反映美國禁令對華為和榮耀的影響。

“榮耀20”主打拍照功能，20和20 Pro搭載華為自家研發的最新旗艦處理器麒麟980，性能及散熱都提升，配備4800萬像素四攝，在大場景及夜景等方面擁有優勢。

綜合外媒報導指，“榮耀20”主打拍攝功能與遊戲體驗，預期成為低價手機的市場主力，共有Honor 20 Pro、Honor 20及 Honor 20 Lite。其中，Honor 20 和 Honor 20 Pro 為四鏡頭主相機，搭配6.26英吋液晶屏幕，具側面指紋識技術。

手機顏色部分，Honor 20有幻影藍、幻夜黑及冰島白；Honor 20 Pro有“藍水翡翠”與“幻夜星河”。Honor 20 Lite搭載華為麒麟710處理器，有後置三鏡頭，價格為三款新機中最低。Honor 20 Pro、Honor 20與Honor 20 Lite，歐元區售價分別為599歐元、499歐元和299歐元（約2798、2331和1397令吉）。

避談Android與Google

“榮耀20”系列新機搭載Google Play及谷歌服務，在美國商務部與谷歌封殺華為後，華為新手機在90天寬限期後是否能更新Android（安卓）仍未知，華為榮耀業務部總裁趙明在發布會上對此避而不談，稱“無論發生甚麼事，無論遇到甚麼挑戰……都要笑著去克服。”

華為高層放話 華為OS最快今秋推出

華為遭美國谷歌封殺一事鬧得沸沸揚揚，雖然美國商務部宣布禁令暫緩90天，但華為消費者業務總裁余承東昨天透露，華為自行開發的作業系統（OS）最快將於今年秋天、最晚於明年春天問世。

相容Android APP

余承東指出，目前的華為OS已經打通了手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴等產品，並將其統一成一個操作系統。華為OS還兼容全部的Android應用程式和所有的Web應用，相關安卓應用在華為OS上重新編譯後，運行性能提升將超過60%。

中駐美大使：願繼續談 貿談大門仍敞開

中美貿易戰升級之際，中國駐美大使崔天凱說，北京當局已準備好與華府繼續就貿易進行磋商。

崔天凱接受霍士新聞訪問時說：“中國一直都準備要繼續談，以達致結果。我們的大門仍然敞開。”

對於中美貿易談判停滯，崔天凱歸咎美方在談判期間態度反覆。他說，中國致力於雙方達成初步協議，但美國在一夜之間突然改變主意。他又表示，中國已準備好解決貿易不平衡問題，及準備購買更多美國產品和服務。

將購買更多美國產品

中美貿易談判在本月10日結束後，雙方暫時未有再安排高級別代表進行下一輪談判。外界認為，兩國的貿易談判短期內無法重開。

加國會代表團訪華 尋求被捕2公民獲釋

（上海22日訊）加拿大派出一個國會代表團前往中國上海訪問，尋求中方釋放兩名加拿大人。

華為副董事長孟晚舟去年12月在加拿大被捕後不久，前外交官康明凱和商人斯派佛先後在中國境內被扣押，他們被指控從事間諜活動，上週正式被批捕。

加外長求晤王毅不果

加拿大外長方慧蘭表示，她一再尋求與中國外長王毅通電話，討論此事，但未獲回應。她批評中國一貫做法是迴避問題，形容兩國關係正處於困難時期，強調加拿大不會將爭議升級，但亦不會退縮。

由國會議員奧利芬特率領的代表團已抵達上海，預計將在中國逗留6天。方慧蘭說，中方直接聽取加拿大的關注，是十分重要。