誰為他爭取 痛哭躋不進預科班 8A生上訴3次被拒







（安順22日訊）自小在單親家庭長大的趙文輝在小學時不愛讀書，馬來文從未考超過5分，但上了中學後，學習態度改進，半夜自設鬧鐘起身溫習功課，在SPM考獲8A佳績，奈何還是躋不進大學預科班，母子倆感觸良多，相擁哭泣。

趙文輝來自安順一個單親家庭長大，在去年大馬教育文憑考獲8A2B優異佳績，他在成績放榜後申請大學預科班，3次上訴都遭拒，醫生夢破碎。

趙文輝的母親鍾秀蓮說，兒子在小學時候並不愛念書，成績普通，但當他上了中學，他學會自愛，努力向學，成績一直節節挺進，甚至夜晚自設鬧鐘起身學習。在大馬教育文憑放榜後，他興奮不已，原本想著可以申請大學預科班，順利進到政府大學，豈料卻被拒，3次上訴也改變不了命運，讓母子絕望不已。

“看到他傷心絕望，身為媽媽的卻不能做些什麼，只有偷偷地哭泣。 ”

趙文輝說，當他首次知道自己被拒進入大預科班時，感到傷心、失望、憤怒；第二次上訴被拒因不再感到傷心，認為馬來西亞的制度就是這樣，第三次上訴依然被拒時，已完全對進入預科班感到絕望了。

“我媽媽只是一名書記，月薪只有區區的1500令吉，我一直希望能進入預科班，順利進入公立大學，可減輕媽媽的負擔，卻沒想到得到的是這樣的結果。看到其他成績比我還弱一些的同學被錄取進入預科班，心中那份難受是難以形容的。”

盼進公立大學減母負擔

趙文輝說，預科班的第三次錄取名單在昨天公布後，他依然被拒進入預科班，他深受打擊，目前只有暫時念大學先修班。他的志願是當一名醫生。

“我還寄望教育部都再考慮我的情況，讓我進入預科班學習。”

目前在安順三民華中就讀中六的趙文輝，今日在單親媽媽鍾秀蓮（55歲，書記）陪同下，向馬青霹靂州團長胡偉豪及馬華安順區會署理主席江順進申訴其遭遇。

胡偉豪說，他已收集逾百名遭拒優秀生的名單，而趙文輝在學術方面獲得90%滿分，在課外活動方面也得到8.29%，總分是98.29%，是上訴名單中是最高分數者。

政府剝削中六生機會

“然而遺憾及令人痛心的是，在上訴名單中名列第一的優秀生，卻遭到希盟政府無情拒絕，無法入讀大學預科班。”

胡偉豪說，馬青將協助趙文輝及其他遭拒優秀生再度上訴，若還是遭不合理拒絕，只好協助向本地私專及海外大學，申請援助金或學費優惠。

他指希盟政府在增加大學預科班學位後，卻採取90:10的固打制度，這對非土著優秀生很不公平，尤其此舉也形如進一步剝削中六生入讀大學的機會。

月入1500房租600 母：別說華人有錢

鍾秀蓮也說，兒子很努力讀書也很孝順聽話，她為了讓孩子更方便到學校溫習及參加課外活動，特地搬到學校旁的屋子租住。

“每個月600令吉租金，幸好得到姐姐支助一半，屋主也給了優惠。我只是書記，但為了孩子我付出一切，別說我們華人是有錢人，我們是被逼的。”

隨同出席者有馬青總團教育咨詢委員會主席黃欣平、馬華安順區會署理主席江順進、副主席陳明華、林寬鴻及執委紀曜賢。

針對趙文輝申請被拒問題，光明日報記者whatsApp聯絡教育部副部長張念群，不過至截稿時仍無法取得她的回應。