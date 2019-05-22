遭美封殺後首秀 華為推榮耀20新機





（倫敦22日訊）華為子品牌榮耀（Honor）昨天在倫敦召開全球發布會，推出“榮耀20”系列。“榮耀20”是華為被美國封殺後，首部發布的智能手機，預計銷量將反映美國禁令對華為和榮耀的影響。

“榮耀20”主打拍照功能，20和20 Pro搭載華為自家研發的最新旗艦處理器麒麟980，性能及散熱都提升，配備4800萬像素四攝，在大場景及夜景等方面擁有優勢。

綜合外媒報導指，“榮耀20”主打拍攝功能與遊戲體驗，預期成為低價手機的市場主力，共有Honor 20 Pro、Honor 20及 Honor 20 Lite。其中，Honor 20 和 Honor 20 Pro 為四鏡頭主相機，搭配6.26英吋液晶屏幕，具側面指紋識技術。

手機顏色部分，Honor 20有幻影藍、幻夜黑及冰島白；Honor 20 Pro有“藍水翡翠”與“幻夜星河”。Honor 20 Lite搭載華為麒麟710處理器，有後置三鏡頭，價格為三款新機中最低。Honor 20 Pro、Honor 20與Honor 20 Lite，歐元區售價分別為599歐元、499歐元和299歐元（約2798、2331和1397令吉）。

避談Android與Google

“榮耀20”系列新機搭載Google Play及谷歌服務，在美國商務部與谷歌封殺華為後，華為新手機在90天寬限期後是否能更新Android（安卓）仍未知，華為榮耀業務部總裁趙明在發布會上對此避而不談，稱“無論發生甚麼事，無論遇到甚麼挑戰……都要笑著去克服。”