不滿總統選舉結果爆騷亂 印尼警催淚彈驅散抗議者



















（雅加達22日訊）印尼總統選舉的正式結果公布後，首都雅加達當晚即爆發示威，數千人名上街支持敗於總統佐科威的退役將軍普拉博沃，爆發衝突、有人放火，警方至凌晨向拒絕離場的示威者施放催淚彈及水炮。雅加達特區首長阿尼斯指，騷亂造成6人死亡、超過200人受傷。

選委會昨天公布大選結果，佐科威得票率超過55%，拋離對手、已故前總統蘇哈多的前女婿普拉博沃10.82%。普拉博沃拒絕認輸，指選舉存在舞弊，將入稟憲法法院，要求推翻結果。不過選舉監督機構及獨立觀察員認為，選舉是公平及自由。

商場學校關閉

支持普拉博沃的群眾昨晚走上街頭示威抗議選舉結果，雖然遊行活動平和結束，但因有許多支持者不願離去，向警方拋擲石塊、發射煙火、放火燒警察宿舍、車輛等。防暴警察其後施放催淚彈及水炮，現場一片混亂。警方事後逮捕至少20人，指控他們煽動暴亂。

阿尼斯促請示威群眾遵守秩序，和平示威，避免造成更多傷亡。因應騷亂事故，雅加達購物中心、商店及學校也在今天關閉。

6死逾200傷 捕20人

警方發言人亦稱，在首都雅加達實施了恐襲警報。發言人說，恐襲警報周二開始生效，一直到周六才結束。他說：“實施這個警戒狀態，是因為現在恐襲是實際存在的威脅，尤其是在我們逮捕了許多計劃在5月22日當天發動恐襲的武裝分子之後。”

雅加達實施恐襲警報

警方反恐部隊自今年1月起，已逮捕了72名疑似武裝分子的人，並發布警告，指恐怖分子計劃在5月22日發動襲擊。發言人說，雖然選委會提早公布了選舉結果，但安全部隊仍不排除恐襲的發生。

為防出現騷亂或襲擊，當局已在雅加達部署3.2萬軍警，在選委會辦公大樓外昨天亦擺放鐵絲網，並有數十名全副武裝的士兵駐守。

美國大使館上周發出旅遊警示，呼籲在印尼的美國公民避開示威及政治集會。