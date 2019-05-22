彭第5任蘇丹 國家元首父駕崩









（關丹22日訊）國家元首阿都拉陛下的父王蘇丹阿末沙殿下不幸於今早駕崩。蘇丹阿末沙殿下享年88，殿下也是彭亨州第五任蘇丹。

根據《馬新社》，蘇丹阿末沙是今早8點50分，在吉隆坡國家心臟中心逝世。

彭亨州務大臣拿督斯里旺羅斯迪發文告，證實此消息。

阿末沙在1974年5月8日上任彭州蘇丹，直到2019年1月15日因為身體狀況不佳，而傳位予兒子，即蘇丹阿都拉。蘇丹阿都拉接著在1月31日宣誓就任國家元首。

第7任國家元首

阿末沙也是第7任國家元首，任期是1979年4月26日至1984年4月25日。

彭亨州以蘇丹殿下名字命名的飛機場、教育機構和醫院分佈州內各縣，其中首府關丹就有蘇丹阿末沙飛機場、蘇丹阿末沙國際會議廳、蘇丹阿末沙清真寺、蘇丹阿末沙技術學院、蘇丹阿末沙理科中學和蘇丹阿末沙彭亨伊斯蘭學院大學。

姆阿占沙有國能大學蘇丹阿末沙分院，雪蘭莪萬宜國能大學內有蘇丹阿末沙訓練學院；在淡馬魯縣，除了馬蘭路的蘇丹阿末沙醫院之外，還有淡馬魯橋（蘇丹阿末沙橋）和士曼丹橋（蘇丹阿末沙II橋）。馬蘭縣的珍諾橋則是蘇丹阿末沙III橋。

路段方面，檳城喬治市（Jalan Northam）和吉隆坡（Jalan Khidmat Usaha）也有蘇丹阿末沙路段。

彭亨州蘇丹阿末沙殿下簡介

年份/日期 過程/活動

1930年10月24日 彭亨州蘇丹阿末沙殿下在北根誕生

1944年 5月29日 14歲那年被委為彭亨州王儲

1948年 在牛津大學武斯德學院深造

1954年4月24日 與第一任妻子已故蘇丹後東姑阿富珊結婚，並育有7名孩子，分別是2名王子和5名公主；蘇丹後東姑阿富珊不幸於1988年6月29日因病逝世。

1974年5月5日 蘇丹阿布巴卡駕崩

1974年5月7日 宣布為彭亨州第五任蘇丹

1975年5月8日 正式登基為彭亨州蘇丹

1979年4月26日至

1984年4月25日 成為我國第七任國家元首

1984年 擔任大馬足總主席

1991年3月14日 與第二任妻子蘇丹後卡宋結婚，並誕下一王子。

1984年4月25日 委任長子東姑阿都拉為王儲

2016年12月28日 委任長子東姑阿都拉為攝政王

彭今列特假 娛樂慶典取消3天

為示哀悼，彭亨州政府把5月23日（星期四）列為彭亨州特別假期，州旗從今天開始降半旗，為期40天。

彭亨州政府秘書拿督斯里沙烈胡丁是今午在州政府大廈召開記者會時，宣布彭亨蘇丹阿末沙殿下駕崩的噩耗。

他說，從即日中午12時30分起至5月25日（星期六）中午12時30分，彭州內的娛樂節目、遊樂活動及慶典一律取消。

沙烈胡丁說，殿下的遺靈已送往國家王宮，並於今午運返關丹，再送返北根阿布峇卡王宮。

“民眾可於今午起，在北根王宮瞻仰蘇丹遺靈，至明早11時為止，明早11時後則會開放予各州蘇丹、統治者及貴賓瞻仰，惟目前尚未獲取瞻仰名單。”

他說，遺靈將於明早送往北根蘇丹阿末沙清真寺，以在下午1時30分舉殯，安葬在北根王陵。他也歡迎穆斯林個人或團體為殿下誦經祈禱。

他叮嚀出席喪禮的民眾必須穿著莊重，包括男性穆斯林需佩戴宋穀，非穆斯林則身穿黑色外套，均需在手臂系上白絲帶；女性則穿上全黑馬來傳統服裝，系上黑色圍巾或頭巾，手臂系白絲帶。

同時，他促請州內所有清真寺從今晚起為殿下進行祈禱，為期3天。

雪蘇丹諭令降半旗哀悼

（沙阿南22日訊）雪蘭莪州蘇丹沙拉夫丁殿下諭令，雪州即起降半旗至明天，以哀悼國家元首阿都拉陛下父王蘇丹阿末沙駕崩。

雪州州務大臣阿米魯丁今天發表文告作出上述宣布。

殿下也向陛下和彭亨州子民致哀。

陛下父王蘇丹阿末沙今早8時50分在吉隆坡國家心臟中心駕崩，享年88歲。

柔蘇丹偕后臉書致哀

（新山22日訊）柔佛蘇丹依布拉欣陛下和蘇丹后拉惹查麗蘇菲今日分別在個人臉書上，哀悼駕崩的彭亨州前蘇丹阿末沙。

為表哀悼，柔佛蘇丹依布拉欣陛下和蘇丹后惹查麗蘇菲在今日下午分別上載了同樣的黑白照片，向彭亨州王室表達哀思。

魏家祥慰問彭王室和州民

（亞依淡22日訊）彭亨州第五任蘇丹蘇丹阿末沙殿下駕崩，馬華總會長拿督斯里魏家祥向彭亨州王室和子民表示慰問。

魏家祥也是亞依淡國會議員，隨著殿下駕崩的消息傳出，他今日在臉書轉發一幀殿下的黑白照片向殿下致哀。

殿下也是現任國家元首阿都拉陛下的父王。