考9A大學拒收被迫赴美留學 歌手蔡子：馬智禮傷透我心





（八打靈再也21日訊）無數在寒窗苦讀多年的華裔子弟，包括本地創作歌手蔡正雄（蔡子）的心 ，都被教育部長馬智禮一句“非土著學生來自富裕家庭，他們補習且擁有好成績”所傷透。

蔡正雄在臉書撰文控訴說，他之所以到私立大學就讀，全因為被公立大學拒於門外，而他們所有的付出與艱辛卻被馬智禮一句話所抹殺。

他說，他在1994年的馬來西亞教育文憑考試（SPM）考獲9科A，包括馬來文，但他卻被所有國立大學否決，對他而言，當時的感覺就像世界末日一般。

“父母當時已屆57歲退休之齡，為了讓我順利拿到學士學位，不惜耗盡所有的積蓄及公積金，把我送到美國就讀大學。為了證明有足夠的錢到美國大學就讀，我還得使用叔叔的銀行賬戶到宣誓官面前宣誓。”

每周半工讀20小時

蔡正雄（蔡子）說，為了繳付學費與生活費，他在美國大學求學時只是努力學習及工作，他也相信，還有很多非土著學生和他有著一樣的情況。

他說，有個學長為了賺取學費，不惜賣血及成為測試新藥物的實驗室老鼠。他沒有學長的膽量，能做的只是每學期盡量選修多一點科目，以縮短大學生涯。

“大多數學生一個學期平均只選修3至4個科目，我試過一次過選修7個科目，每周還要工作20個小時。我在餐廳洗碗，也當過洗廁所的清潔工人。我的雙手對洗滌劑過敏，不只一次因此而破裂與流血。”

“每個學期選修7個科目不是開玩笑，因為買不起電腦，我總是在圖書館或電腦室里熬夜，甚至從別人扔掉的垃圾里撿起讀書用的桌子。難道這就是教長所說的有錢人嗎？”