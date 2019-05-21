建議開齋節後和直播 納吉接受林吉祥辯題

（吉隆坡21日訊）前首相拿督斯里納吉說，民主行動黨元老暨依斯干達公主城國會議員林吉祥已接受其提出的辯論挑戰，並建議以“馬來西亞如何成為全球盜賊統治國家以及我們如何成為一個以誠信領先的國家”為辯題。

他於今日下午在臉書貼文說，他接受林吉祥所建議的辯題，但條件是雙方在正式進入辯論時，還得討論其他的課題，這才能顯示公正。

辯論“盜賊統治誠信領先”

他也表明，（行動黨）日落洞區國會議員（雷爾）不可以成為辯論會的主持人。

為了讓人民知道及了解，納吉建議這場辯論等到開齋節公共假期之後才舉行，而且還應該獲得直播。

他說，他的助理將聯系林吉祥的秘書，以籌備這場辯論會。

結吉較早前接受網媒《今日自由大馬》訪問時挑戰林吉祥與他辯論，並指他“隨時”可以與林吉祥，以任何形式或自由形式展開辯論。

他說，當他對林吉祥的文告或聲明作回應時，每一次都不忘在貼文中為林吉祥冠上“納吉事務部長”的稱號，所以選擇與林吉祥辯論較好。

他說，林吉祥向來“癡迷”他，所以他願意與林吉祥針對一些課題辯論，雙方可以在這些課題上表明立場，然後交由人民自行判斷。

他也說，林吉祥自從被他稱為“納吉事務部長”之後就安靜下來了。

較早前，林吉祥認為，納吉的“害羞啥我的老板”運動，已違背了《國家原則》的第五項原則──“培養德行”，對《2019-2023年國家反貪藍圖》是一項挑戰，並妨礙我國從全球盜賊統治，轉變為以誠信領先的國家之任務。

對林吉祥的說法，納吉反駁說，“害羞啥我的老板”不是來自年輕人的一種自然反應與形容詞，不是一項運動。

“這口號是年輕人所提出，還以此設計了T恤及創造出圖形，這是來自於他們內心的東西。”

“只要年輕人喜歡，這口號就能永久存在，但當他們不再喜歡時，就將不覆存在。值得慶幸的是，至今為止的反應超出了預期。”

納吉說，當人們喊出“我的老板”，其實指的並不是他，是人民本身，人民才是老板。

他表示，雖然他隨時可以與林吉祥展開辯論，但他希望林吉祥能體諒依然受到法庭案件開審時段的局限。

“希望聯盟政府不想見到我過於自由與空閑，所以，如果林吉祥讚同，我願意撥出時間與他辯論。”

“我們可以自由形式進行辯論，包括林吉祥可以問我任何問題，甚至一個馬來西亞發展公司（1MDB）也行，我同樣也可以問任何問題，本著健康民主的精神，林吉祥是應該接受挑戰。”

納吉認為，林吉祥不是部長，他因此非常肯定對方可以撥出時間辯論。“既然林吉祥有時間發表多樣性課題的言論與文告，應該也有時間進行辯論。”