林吉祥接受納吉挑戰 佳節後商辯論細節

（吉隆坡21日訊）民主行動黨依斯幹達公主城區國會議員林吉祥同意與納吉進行辯論，並將委任其政治秘書沙勒占佐漢和國會事務秘書阿末法伊茲，在開齋節後與納吉的助理討論及處理細節。

他於今日下午發文告說，納吉也同意與他辯論“馬來西亞如何成為全球盜賊統治國家，以及我們如何成為一個以誠信領先的國家”這個議題。

“我不反對在辯論時也提及其他課題，但主題必須是上述題目，而且無論是在辯論會現場或者其他地方宣傳時，都必須是上述題目。”

歡迎公眾對辯題提意見

他也歡迎任何人針對這個辯題發表看法與意見，並電郵至[email protected]。

今日較早時，林吉祥針對納吉提出的辯論挑戰發文告反問：應不應該與一個盜賊、一名病態或慣性的騙子進行辯論。

他也問納吉，是否作好辯論“馬來西亞如何成為全球盜賊統治國家，以及我們如何成為一個以誠信領先的國家”的準備。

“納吉在接受《自由今日大馬》訪問時也不能不說謊，納吉說我每次發表文告，他都作了回答，這其實是徹頭徹尾的謊言。”

“納吉是否回應了我於5月8日在山打根發布的文告，即他的‘害羞啥我的老板’運動前往協助沙巴團結黨的山打根國席補選活動，是解釋為何納吉繼續否認一個馬來西亞發展公司（1MDB）醜聞存在的適當時機。”

林吉祥說，全球各地媒體報章、電視台的播映，過去4年都大肆報導一個馬來西亞發展公司醜聞，也有作者出書論述此案，同時至少有10個國家啟動對一個馬來西亞發展公司案的調查。

“或許在山打根的第二天，納吉可以在其無恥的‘害羞啥我的老板’活動上對一個馬來西亞發展公司案件，以及在其首相任內發生的重大貪腐醜聞作出澄清，納吉有沒有這麽做？有沒有回應我的提問？”

文告林吉祥指出，納吉也應該針對2天前剛出現的3件事作出回應，它們是：

●首相敦馬哈迪曾提談起，納吉在一個馬來西亞發展公司案正在受到調查期間仍可表現得很無辜，這是極為奇怪的，因為美國和新加坡正歸還了遭到一個馬來西亞發展公司挪用的15億令吉資金，以及10個國家就一個馬來西亞發展公司洗錢案展開的刑事調查。

●律師公會前主席拿督林志偉說，納吉首相的任內沒遭到涉貪的調查，是因時任總檢察長丹斯裏阿都幹尼已遭納吉開除，而替代阿都幹尼的，是丹斯裏阿班迪，阿班迪唯一議程是保護納吉免受於任何貪腐嫌疑的調查。

●商人迪巴嘉克裏斯南接受《半島電視台》訪問時，揭露在國陣當政之下，納吉夫人拿汀斯裏羅斯瑪才是“實權首相”。

針對被指癡迷納吉，林吉祥表示，這是大錯特錯，因為納吉若不是憑盜賊統治遺產，對國家的現今和下一代造成巨大破壞，他才不會對納吉感興趣。

“說實在的，納吉甚至令其先父敦拉薩的名聲與遺產蒙羞。”