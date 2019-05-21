納吉下戰書 林吉祥：該與盜賊辯論?

（吉隆坡21日訊）對前首相納吉挑戰他辯論，民主行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥反問，他應不應該與一個盜賊、一名病態或慣性的騙子進行辯論。

他於今日發文告回應納吉的辯論挑戰時也問對方，是否作好辯論“馬來西亞如何成為全球盜賊統治國家，以及我們如何成為一個以誠信領先的國家”的準備。

“納吉在接受《自由今日大馬》訪問時也不能不說謊，納吉說我每次發表文告，他都作了回答，這其實是徹頭徹尾的謊言。”

促回應剛發生3件事

“納吉是否回應了我於5月8日在山打根發布的文告，即他的'害羞啥我的老闆'運動前往協助沙巴團結黨的山打根國席補選活動，是解釋為何納吉繼續否認一個馬來西亞發展公司（1MDB）醜聞存在的適當時機。”

林吉祥說，全球各地媒體報章、電視台的播映，過去4年都大肆報導一個馬來西亞發展公司醜聞，也有作者出書論述此案，同時至少有10個國家啟動對一個馬來西亞發展公司案的調查。

“或許在山打根的第二天，納吉可以在其無恥的'害羞啥我的老闆'活動上對一個馬來西亞發展公司案件，以及在其首相任內發生的重大貪腐醜聞作出澄清，納吉有沒有這麼做？有沒有回應我的提問？”

文告林吉祥指出，納吉也應該針對2天前剛出現的3件事作出回應，它們是：

●首相敦馬哈迪曾提談起，納吉在一個馬來西亞發展公司案正在受到調查期間仍可表現得很無辜，這是極為奇怪的，因為美國和新加坡正歸還了遭到一個馬來西亞發展公司挪用的15億令吉資金，以及10個國家就一個馬來西亞發展公司洗錢案展開的刑事調查。

●律師公會前主席拿督林志偉說，納吉首相的任內沒遭到涉貪的調查，是因時任總檢察長丹斯里阿都乾尼已遭納吉開除，而替代阿都乾尼的，是丹斯里阿班迪，阿班迪唯一議程是保護納吉免受於任何貪腐嫌疑的調查。

●商人迪巴嘉克里斯南接受《半島電視台》訪問時，揭露在國陣當政之下，納吉夫人拿汀斯里羅斯瑪才是“實權首相”。

針對被指痴迷納吉，林吉祥表示，這是大錯特錯，因為納吉若不是憑盜賊統治遺產，對國家的現今和下一代造成巨大破壞，他才不會對納吉感興趣。

“說實在的，納吉甚至令其先父敦拉薩的名聲與遺產蒙羞。”