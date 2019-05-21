“交長擅改條規利惠電召車” 半島德士聯盟舉報濫權





（布城21日訊）馬來西亞半島德士聯盟（GTSM）以交通部長為利惠電召車業者而擅自修改多項出租車條規，不顧對德士業者的生計帶來沖擊，於今日向反貪汙委員會舉報陸兆福濫權。

半島德士聯盟主席卡馬魯丁聲稱，沒有研究及與同德士業者商會，交長就修改公共服務交通執照（PSV）申請條規，包括降低規格與收費，甚且允許參與線上課程。

“德士業者過去需要實習5小時，而交長不但廢除實習時間，還縮短訓練時間，就連規定電召車司機需將‘個人私家車’轉換為‘個人電召車’用途的規定也一並取消。”

他說，全新的隔熱膜政策也是一項偏袒電召車的措施，因為很多電召車司機安裝的隔熱膜都不符合規格。

“隔熱膜政策在安全與執法上也有問題。”

他相信，交通部的運作有問題，可能存在貪汙與濫權現象，因此要求反貪會展開調查。

卡馬魯丁聲稱，半島德士聯盟之前八度要求與交長會面，但都沒有結果，他們因此於今日再次到交通部呈書，之後也到首相署呈書，要求與首相會面，要求公平對待德士業者。

除了非議交長拒見半島德士聯盟，他也指陸兆福掌管交通部以來所做的各種決定，都只是偏袒電召車，尤其是Grab。

副主席馬努嘉蘭促請政府公平對待與照會約百萬名B40低收入群體的德士業者和家屬的利益。

“政府不要把我們標簽為反對黨，並因此拒絕見我們。如果政府持續拒見，我們將會於6月中到交通部抗議。”

對交長早前與會員不到百人的汽車租賃兼豪華轎車司機協會（Perjiwa）交涉，而不與代表200個公會及20萬會員的半島德士聯盟會面，德士業者阿布峇卡也表示不滿，並指前者欠缺代表性。

他指出，Perjiwa的主席再拉尼擁有政治背景，更何況對方也已不再是德士司機，該協會也因為違反社團註冊局的規定而被調查。