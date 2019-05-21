柔新捷運五度展延 7月需賠償180萬延期費







（新加坡21日訊）馬來西亞與新加坡於今日共同簽署柔新捷運系統（RTS）計劃的附加協議，正式將此計劃五度展延至今年9月30日後再次定奪。不過在今年7月，我國需就此次展延計劃賠償60萬新元（約180萬令吉）的延期費用（abortive cost）給新加坡，而若我國在展延期限後要終止這項計劃，則需賠償6600萬新元（約2億令吉）。

我國政府於今年3月向新加坡要求多6個月的時間研究柔新捷運系統項目，即延長至今年9月再對該計劃做出決定。

延期至9月30

由於原有的協議未具備展延條款，因此兩國總檢察長共同擬定了上述附加協議。

交通部長陸兆福與新加坡基礎建設統籌部長兼交通部長許文遠，今日上午在新加坡港務集團大廈會面後，兩國就柔新捷運系統計劃簽署了這項附加協議（Supplementary Agreement）。

兩國領導人在隨後的記者會上都表達了意願，承諾將持續進行柔新捷運系統計劃。

這是大馬第五次展延柔新捷運系統計劃，早前的四度延期，分別是展延至2018年9月份、12月份、2019年2月份及3月31日。

陸兆福與許文遠在簽署協議後，也發表一項聯合聲明，並接受媒體提問。陸兆福披露，我國需要在今年7月時，就展延柔新捷運系統計劃賠償60萬新元（約180萬令吉）的延期費用（abortive cost）給新加坡。

另外，許文遠進一步指出，若馬來西亞在展延期限後終止柔新捷運系統計劃協議，馬來西亞需要賠償6600萬新元（約2億令吉）。

許文遠：繁忙過境點 每日人流量達30萬

許文遠在記者會表示，新柔長堤是一個繁忙的陸地過境點，每天的人流量高達30萬。

“柔新捷運系統單程每小時可載送1萬名乘客，這對通勤者的體驗產生重大影響，許多新加坡人和馬來西亞人將能從中受益。因此，新加坡將致力於完成這項計劃。”

他指出，馬來西亞在2個月前提出展延這項計劃的要求。原有的協議未具備展延條款，不過基於兩國的合作精神，新加坡對此要求作出慎重的考慮。

“經過多次的磋商，兩國達致一項相互之間可以接受的安排。”

他也進一步表示，這項展延柔新捷運系統計劃的決定，將影響新加坡陸路交通管理局所選擇參與此項工程的承包商和投標者，包括聯手經營柔新捷運系統的新加坡地鐵有限公司（SMRT）。他們都對這項計劃的未來表示關註，而今天的宣布將有助於澄清整個情況。

擬私營化柔新捷運 盼公眾負擔得起票價

陸兆福表示，我國有意將柔新捷運系統計劃私營化，同時希望捷運的票價是公眾負擔得起的。

他也希望就此計劃與新加坡重新磋商，以降低捷運系統的建造成本。

他披露，根據之前的協議，捷運的來回票價約30令吉，我國希望能進一步降低票價。

他指出，柔新捷運系統計劃原本是由馬來西亞國家基建公司（Prasarana）來承擔建費，不過現在政府希望私營公司參與，並與新加坡磋商，尋找其他更有效及更低成本的捷運系統計劃。