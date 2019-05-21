買VIP徽章 委託設公司 少東誤信好友失逾300萬





（吉隆坡21日訊）為了向朋友炫耀，26歲椰子批發少東誤信一名認識二十多年的好友，以為對方可為他辦妥創業生意的執照，同時聽信對方加入警察和皇室的俱樂部後，可享用VIP的待遇，包括獲得VIP車牌徽章，結果被騙300多萬令吉，其中100多萬令吉還是向大耳窿所借的錢。

由於事主陳勇勝在發現對方是騙子後，還反被對方誣蔑為老千，因此憤而報警。

陳勇勝於兩年前開始幫父親打理椰子批發生意，2011年重遇一名顏姓的兒時玩伴，後者之後突然消失，直到2017年再度相遇。

陳勇勝說，他這名好友聲稱失蹤這些年，是到中國做生意，而且生意越做越大，博取了他的信任。

“2017年7月，他向我介紹雪蘭莪前警察俱樂部，並說服我加入，以享用VIP的待遇，除了可以獲得VIP車牌徽章，還說這對我未來的生意有幫助。”

不曾出示收據

他指出，他見到友人在生意上有如此大的成就，因此相信對方所說的一切，同意加入雪蘭莪前警察俱樂部，並於2017年7月至2019年4月期間，支付了102萬令吉給對方，作為該俱樂部每月的捐款、會員更新費，以及品牌重塑費的用途，但對方卻不曾出示任何收據給他。

2018年6月，事主想要創業，經營物流生意，因此尋求這位顏姓好友的幫忙，為他處理公司註冊、執照、保險、律師費等事項。這回事主支付了65萬令吉給這位好友幫忙處理，後者之後交了一張馬來西亞公司委員會證書給他。

陳勇勝說，其好友之後在沒有尋求他同意下，擅自為他加入吉隆坡聯邦直轄區協會、羅里協會和交通協會，並向他收取25萬令吉的費用。

此外，截至今年1月，事主還通過這位顏姓好友，幫他註冊成為王室俱樂部（SAS International Club）的會員，並獲得一個車牌徽章，費用為35萬令吉。

事主透露，其好友只通過手機發送該王室俱樂部證書的照片給他。

除此之外，事主也繳付60萬令吉給其顏姓好友，作為貸款協議的律師雜費用途。

陳勇勝於今日在家人的陪同下，尋求馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的協助，並召開記者會說，從2017年7月至今年4月，他共支付了300多萬令吉給顏姓好友。

遭誘騙簽3貸款協議書

他說，顏姓好友還誘騙他簽署3份友情貸款協議書，涉及貸款額共269萬令吉，並於今年4月，向他發出律師信，要求他償還223萬令吉。

他透露，今年4月，顏姓好友威脅他再簽另一份友情貸款協議書，涉及的貸款額高達500多萬令吉，當下他才發現不妥，拒絕簽署。

事主承認當初是因為貪心和愛面子，所以才會被好友所騙。他告訴記者，車牌掛上這些警察及王室的車牌徽章，不僅讓他很有面子，而且遇到警察路障時，車鏡再黑也可以順利過關，省掉被攔截的麻煩。

他說，事情爆發後，他已經沒有再跟這位好友聯系。

他在記者會上表示很後悔，並向家人、女友和女友的家人道歉。他表示會在這起事件上吸取教訓，並奉勸年輕人不要太相信朋友。（LMY）