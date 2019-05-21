青年日煉200顆供威省 1馬丸賣15元

（北海21日訊）一名29歲華裔青年瞞着家人上網學習制毒配方後，在家裡提煉了大批WY丸（又稱馬丸），以每顆賣15令吉賣給威省約700名吸毒者，結果被警方逮捕。

警方是接獲情報後，於本月19日下午1時，到北海峇眼拉浪斯里檳榔花園某組屋一個單位展開逮捕行動。

據知，嫌犯每天會供應200顆馬丸給吸毒者，但行動中，警方只起獲51顆馬丸、50克冰毒、45顆愛他死搖頭丸、3顆五仔、5克大麻及49克疑是毒品粉末。這些毒品市價1萬5000令吉。

威北警區主任諾再尼今日召開記者會說，嫌犯獨居在家煉毒已有半年，而該組屋單位屬嫌犯父親產業。

他說，嫌犯自己煉制的毒品，主要供應給威省區，以應付700名濫用毒品者的需求。此次行動，警方也充公了嫌犯一輛豐田Vios轎車，而嫌犯的尿檢呈毒品陽性。

目前警方援引1952年危險毒品法令39B條文調查此案，並延扣嫌犯至5月25日協助調查。

另外，當天警方也到北海峇眼花園組屋逮捕一名19歲華裔青年，並起獲市價1萬500令吉毒品。

峇眼花園捕藏毒青年

諾再尼說，嫌犯是無業青年，當時警方在對方的背包搜獲70克冰毒。

“這些毒品是嫌犯自用，並供應給北海區市場。”

他說，警方也充公嫌犯的轎車及身上現款1000令吉，警方相信這些財物，是嫌犯販賣毒品所得的報酬。