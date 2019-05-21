修改條規利惠電召車業者 GTSM舉報交長濫權





（布城21日訊）大馬半島德士聯盟（GTSM）今日向反貪會舉報交通部長陸兆福濫權，擅自修改多項出租車條規，以利惠電召車業者，但此舉卻對德士業者的生計帶來沖擊。

該聯盟主席卡馬魯丁說，交長在沒有研究及同德士業者會商的情況下，就修改公共服務交通執照（PSV）申請條規，包括降低規格和收費，而且也允許參與線上課程。

他說，以前德士業者需要展開5小時的實習，但交長卻廢除了實習時間，訓練時間也縮短，同時也取消了規定電召車司機需將“個人私家車”轉換為“個人電召車用途的規定。

促反貪會調查

“還有隔熱膜政策也是偏袒電召車的措施，因為很多電召車司機都安裝了不合規格的隔熱膜，這項規定在安全和執法上也有問題。”

他相信交通部的運作有問題，可能存在貪污和濫權現象，因此要求反貪會插手調查。

卡馬魯丁說，該聯盟已8度呈書交長但不獲會面，他們今日也再次前往交通部呈書，之後也到首相署呈書，要求與首相會面，要求公平對待德士業者。

他非議交長不僅拒見該聯盟，掌職以來所做的各種決定都只是偏袒電召車，尤其是GRAB。

副主席馬努嘉蘭則促請政府公平對待和照會約百萬B40低收入群體的德士業者和家屬的利益。

他更促請政府勿把他們標簽為反對黨而拒見，若政府持續拒見，德士業者將會在6月中到交通部抗議。

德士業者阿布峇卡也不滿交長不與代表200個公會和20萬會員的德士聯盟交涉，而與會員不到百人的汽車租賃兼豪華轎車司機協會（Perjiwa）交涉，欠缺代表性。

他說，Perjiwa的主席再拉尼是有政治背景的，而且也已不再是德士司機，該協會也因為違反社團註冊局的規定而被調查。