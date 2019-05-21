只限新生首學期 拉曼學院分期付款







（檳城21日訊）拉曼大學學院檳城分院主任卓月圓博士說，基於經濟低迷，該院首次為本屆新生提供學費分期付款措施。

她今日出席2019年新生迎新會後召開記者會說，全馬的拉曼大學學院皆有執行上述措施，由總院推行，不過只限新生及第一年第一學期的學費，分作3次付款。

她解釋，比如專業文憑（Diploma）的第一學期學費為4900令吉，在分期付款措施下，入學時只需繳付1050令吉，當中50令吉為行政費用，一次過繳清則無需行政費。

只限首年首學期學費

“減去1000令吉，剩下的60%（2340令吉）及40%（1560令吉）學費，將在該學期的第四及第九個星期繳清，每學期為14個星期。”

她說，今年共有逾1000名新生報讀專業文憑及學士學位（Degree）課程，人數與往年不相上下。

至於學費方面，她坦言今年有稍微調整，不過這並不代表每年都會上調學費，而是依據當時的情況，一些年份是沒有調整學費的。

“調整學費需要依據高教部的標準來進行，該部有給予我們一個為期5年的學費調整限度，5年內的學費調整並不能夠超過該上限，且每隔5年就需要向該部再度申請。”

她說，學士學位3年及4年課程的總學費，分別為3萬3700令吉至3萬6500令吉之間，以及3萬9500令吉至4萬1300令吉之間；第一年的第一學期學費分別為6400令吉及6600令吉。

“至於為期兩年的專業文憑課程，總學費介於1萬7200令吉至1萬9200令吉之間，第一年第一學期的學費為4900令吉。”

她說，該院接下來也將推出商業管理、數據科學及互聯網科技學士學位課程，最快今年10月，最遲明年5月將開始招生。

出席者尚有拉曼大學學院檳城分院署理院長李沛慧及迎新會籌委會主席黃淑雁。