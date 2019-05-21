納吉下戰書 “林吉祥，我們來辯論”





（吉隆坡21日訊）在受到一連串攻擊後，前首相拿督斯里納吉向行動黨元老林吉祥下戰書，納吉準備“隨時”及以任何型式或自由型式，與宿敵即依斯幹達公主城國會議員林吉祥展開辯論。

他說，當他回覆林吉祥的文告或聲明時，有一次他不忘在貼文中給予林吉祥冠上“納吉事務部長”的稱號，因此，他認為選擇與林吉祥辯論比較好。

他在個人辦公室接受網媒《自由大馬》的訪問時說，林吉祥向來都對他“癡迷”的，所以本身願意就一些課題與林吉祥辯論，那麽雙方可在這些課題上表明立場，然後交由人民自行判斷。

他表示，自從稱呼林吉祥為“納吉事務部長”之後，林氏就安靜下來了。

較早時，林吉祥說，納吉的“害羞啥我的老板”運動，違反了《國家原則》的第五項原則─“培養德行”，於於2019至2023年國家反貪藍圖是一挑戰，並妨礙我國從全球盜賊統洳，轉變為以誠信領先的國家之任務。

納吉反駁說，“害羞啥我的老板”並不是一項運動，只不是來自年輕人的一種自然反應與形容詞而已。

他透露，年輕人提出了這項口號，並以此設計了T恤及創造了其圖形，這是來自於他們內心的東西。

他說，這句口號“只要年輕人喜歡就能永久存在下去，可是當他們不再喜歡時，則將不覆存在。值得慶幸的是，至今為止的反應超出了預期。”

他強調，當人們喊出“我的老板”，指的其實並不是他，是人民本身，人民就是老板。

他說，當他說可隨時與林吉祥展開辯論時，他希望林吉祥能體諒他仍受到法庭案件開審時段的局限。

他表示，希盟政府不想看到他太過自由和空閑，然而，林吉祥若是讚同，他願意撥出時間與對方辯論。

“我們可以自由型式進行辯論，包括林吉祥可以提問我任何問題，甚至是一馬發展公司（1MDB）也行，同樣的，我也可以發問任何問題，因此本著健康民主的精神，林吉祥應接受挑戰。”

納吉也很肯定的，由於林吉祥並沒擔任部長，所以可撥出時間接受辯論，而且林吉祥若有時間表多樣性課題的言論和文告，所以應該也有時間進行辯論。