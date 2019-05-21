指林吉祥試圖模糊焦點 魏家祥：火箭應評教長言論





（吉隆坡20日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥說，行動黨領袖林吉祥勿試圖在教育部副部長張念群或取代教育部長馬智禮的傳聞上模糊焦點，因為有關傳聞根本就是無稽之談，所以林吉祥無需對此大做文章，反之，行動黨應針對馬智禮所發表的爭議性言論表達立場。

“與其急忙撇清行動黨沒有策動倒馬智禮行動，並厲聲否認要讓張念群取而代之的傳聞，林吉祥不如認真看待人民更想知道的事情，也就是行動黨對馬智禮的言論持有什麼立場，或打算採取什麼樣的實際行動？”

他指出，上述網絡傳聞根本就是無稽之談，明眼人一看就知道那是在胡說八道，林吉祥何必那麼認真看待，甚至還扯上推翻現任政府的陰謀，假藉這些無中生有的傳聞來大做文章，其實，林吉祥此舉不過是打算轉移視線。

“大家最想知道的是，行動黨對馬智禮言論的立場是什麼？為何身在內閣的行動黨代表，無一人挺身而出非議、批判或糾正馬智禮的說法？如今，唯有及時糾正錯誤，要求馬智禮收回不合理的言論，避免有關言論被誤當作是政策，這才是當務之急。”

魏家祥周一通过面子书发表帖文回应林吉祥的上述辟谣报导时说，行动党已是执政党，所以，解决问题才是拨乱反正，也才是掌权者应有的为国为民的态度，而非一心只想著政治利益，或面对问题时就只会逃跑，试图支开话题以闪躲责任。

“無視現任執政團伙所製造出來的問題，也不敢在內閣堅守原則的糾正錯誤，這根本就無法讓人民看到打造“新馬來西亞”的勇氣和希望，哪怕再兇巴巴的破口大罵反對黨“盜賊” 3000次，那都無濟於事。”

誠信黨學生主席籲火箭馬華理性 “工作機會與入學率有關聯”

（八打靈再也20日訊）誠信黨學生主席莫哈末阿敏說，行動黨、馬華和民政黨領袖應理性看待預科班議題，因為工作機​​會和高教入學率兩者是有關聯的。

“若要在教育上取得平等，相對的就業機會也應平等。”

針對馬智禮因日前的言論而成了行動黨、馬華和民政黨領袖的攻擊對像一事，莫哈末阿敏指出，大家必須了解設立預科班的真正目的。

他認為，馬智禮增加預科班名額的作法應該得到讚賞，因為這是為我國人民提供更多進入高等教育升學的機會。

“預科班的設立旨在增加土著學生就讀科學、技術及專業領域的數量，實現馬來西亞邁向高收入國家的願景。”

“我們不得不承認，在科學、技術和專業領域上，種族間的比例相差甚遠，而土著人數也遠遠落後。”

他說，根據馬來西亞醫學委員會所發布的統計數據，就讀藥劑系的土著只有2萬4891人，而其他種族人數則是4萬8228人。

此外，他也說，根據馬來西亞工程師委員會的統計，進入工程領域的土著只有3萬6024人，其他種族則有10萬1478人。

“在針對固打製表達不滿以前，大家更應該討論這些差距產生的原因。預科班應該被看作是平衡科學和專業領域人數的管道。”