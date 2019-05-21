出示警沒收充公財物宣誓書 納吉：當局拒歸還禮物

（吉隆坡20日訊）前首相拿督斯里納吉出示警方沒收充公自其住家財物的宣誓書後說，令人吃驚的是，警方自稱調查後發現，一些被充公的物品是他與家人所收到的禮物，但當局最終卻以“缺乏有力的證據”作為無法歸還的理由。

納吉周一通過其個人面子書專頁發帖說，在過去一年，警方曾盤問了很多送禮物的人士，而他們也承認有送出這些禮物。

“如果我們註意看警察之前所充公的箱子的照片，可以清楚看到每一個箱子都貼有送禮者的名字。可能我們做錯的是，當朋友及王室送禮物給我們時，我們沒有拍下送禮過程的照片，並讓他們寫上送禮確認信及簽名？”

“根據3名警員要沒收充公物品的宣誓書，他們的指控是我被指曾經從一馬發展公司收取資金，因此，那些物品相信是用這筆資金購買的，但是政府的民事訴訟行動從來不曾提及或證明，我們是如何動用相關資金去購買上述被充公的財物。其次，則是當局宣稱所充公的物品的價值與總收入不符合。”

他重申，有很多物品是過去10年他與家人收到的禮物，例如他女兒於2015年初的婚禮，有近2000名賓客出席，其中很多是企業名人及海外領袖，如印尼總統佐科威、海內外的王室成員及代表。

他說，一些未能出席的受邀人士也有托人送上結婚禮物。

“但是所有的結婚禮物都被希盟政府充公，並宣稱都是用一馬發展公司的錢買的，或者是由劉特佐買的。”

他指出，根據法律，一旦當局在充公物品一年後無法證明那是使用非法資金所購買，或所擁有的物品與刑事指控無關，政府就必須把所有物品歸還，但是希盟政府沒有根據法律行事，因為他們依然要玩弄觀感。

“因此，他們用的是民事訴訟，而不是刑事提控。這是不得已的行動，因為無法證明是刑事提控，但他們卻依然要玩弄觀感、誣蔑及消費我與我的家人。”

他說，這份宣誓書也證明了他每年都有向內陸稅收局報稅及繳稅，因此，這也一次過拆穿希盟的所有宣傳行為，即宣稱他從來不曾呈報收入。