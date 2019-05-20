護士長命案揭喝酒喧鬧 總警長下令捉甲洞區黑人

（八打靈再也20日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密繼沙登醫院護士長茜蒂卡麗娜遭尼日利亞籍男子殺害後，與雪蘭莪州總警長及其他警官與甲洞逸福園居民會面，從中獲悉該花園的約300名黑人近乎每晚喝酒後發出噪音，擾人安寧，因此立刻下令鵝嘜警方採取行動對付這些黑人。

據國文《每日新聞》報導引述阿都哈密說，他前天（18日）與甲洞逸福園的居民會面，獲知這些黑人幾乎每晚在公共場合喝醉酒及載歌載舞，引起各種社會問題，也製造不良文化，讓當地居民困擾不已。

指示鵝嘜警區總部採行動

針對此事，他說，他已指示鵝嘜警區總部的警員立即採取行動。

報導指出，各界人士就護士長茜蒂卡麗娜遭黑人謀殺案後，要求執法當局立刻採取行動對付這些外來者，尤其是居住在郊外的黑人。

沙登醫院護士長茜蒂卡麗娜於本月8日駕車離開醫院後，隔天凌晨被目擊與一名男子進入賽城一間SOHO公寓，該男子後來離開卻不見死者同行；死者也因曠工和失聯，而告失?；直到公寓屋主於本月15日帶維修員上門修理故障的洗衣機時，才揭發她遭人割喉遇害，而且衣衫不整，頭身多處刀傷；警方事後逮捕了1名34歲的尼日利亞籍主嫌、1名巴基斯坦籍男子及1名尼日利亞籍女；主嫌被延扣至本月23日。

另外，在上週五（17日），加影警方與移民局官員聯手合作在富祥高原公寓（Venice Hill）展開防範罪案行動，逮捕了41名尼日利亞人，當中包括2名女子；此外，落網人士還有11名泰國女子、2名菲律賓女子、1名越南女子及1名兒童。