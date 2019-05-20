3匪呼喝警員勿阻拖車 女事主被屈欠貸險失轎車





（吉隆坡20日訊）3名匪徒假冒成銀行外包拖車公司，聲稱一名32華裔女事主拖欠車貸長達19個月，要馬上將她車子拖走，但事主堅持不曾拖欠貸款，並向警方求助，才免於遭匪徒強行拖走轎車。

冼都警區主任山慕格英迪說，這起事件於上周五下午3時左右，發生在馬來西亞國際貿易展覽中心外。

他指出，事發時，這名華裔女事主接到陌生電話，指她的轎車阻礙交通要她立即移開車輛，因此她走到轎車附近時看到3名印裔男子及一輛拖車羅裏停在她的轎車旁，其中1名男子聲稱事主拖欠車貸長達19個月，要現場將她的轎車拖走。

他說，事主表示她沒有拖欠貸款，並即場聯系銀行卻遭對方阻止，事主友人見狀立即報警求助。警方抵達現場後立即協調此事，要求雙方一同回警局備案調查。

被要求返警局查趁機逃

不過，他指出，這3名匪徒卻趁機逃跑，迄今未到警局助查。警方調查顯示事主並未拖欠任何貸款及收到銀行的通知信。

山慕格英迪說，警方目前正追捕3人的下落，並援引刑事法典第384（勒索）條文調查此案。

這3名佯裝拖車公司的嫌犯，他們的惡行也在網民拍攝下上傳社交媒體引人熱議。視頻顯示，當警方和3人交涉時，對方的態度非常惡劣，多次大聲呼喝警員，指警員不應打擾他們的工作。當時警員沒有發怒，反而以堅持的態度，要將他們帶回警局調查。