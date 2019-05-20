比2017年提早4小時 馬大肝臟移植手術進步





（吉隆坡20日訊）馬大醫學院於5月7日為印裔肝硬化病人淡米爾斯溫（54歲）進行肝臟移植手術，全程歷時12個小時，比2017年手術提早4個小時完成，證明馬大醫學院肝臟移植精英團隊們的技術與經驗已有明顯的進步且邁向穩定的階段。

這次手術由馬大醫學院肝臟移植科醫藥團隊親自操刀，香港瑪麗醫院肝臟移植團隊從旁輔佐指導，讓馬大肝臟移植團隊在技術轉移上信心大增。

香港瑪麗醫院肝臟移植團隊和馬大醫學院肝臟移植科醫藥團隊已經第四度配合做活體肝臟移植手術，大家都有一定的經驗及默契，香港瑪麗醫院肝臟移植團隊都認為馬大肝臟移植手術團隊的技術有明顯的進步。

港瑪麗醫院輔佐指導