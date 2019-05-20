比2017年提早4小時 馬大肝臟移植手術進步

（吉隆坡20日訊）馬大醫學院於5月7日為印裔肝硬化病人淡米爾斯溫（54歲）進行肝臟移植手術，全程歷時12個小時，比2017年手術提早4個小時完成，證明馬大醫學院肝臟移植精英團隊們的技術與經驗已有明顯的進步且邁向穩定的階段。
這次手術由馬大醫學院肝臟移植科醫藥團隊親自操刀，香港瑪麗醫院肝臟移植團隊從旁輔佐指導，讓馬大肝臟移植團隊在技術轉移上信心大增。
香港瑪麗醫院肝臟移植團隊和馬大醫學院肝臟移植科醫藥團隊已經第四度配合做活體肝臟移植手術，大家都有一定的經驗及默契，香港瑪麗醫院肝臟移植團隊都認為馬大肝臟移植手術團隊的技術有明顯的進步。
港瑪麗醫院輔佐指導
馬大肝臟胰外科及肝臟移植主任楊文錕說，這次手術唯一遇到的問題是病人肝切除出來發現肝的靜脈複雜，供體的肝不能直接接駁到病人身上，需在舊的肝切部份的靜脈重組才能把肝放進病人身上。 他說，由於手術非常成功，病人的新肝已經開始操作。 他非常感謝贊助單位富貴集團，籌款單位肝臟移植協會、馬來西亞善心組織、HOC慈善 之心及蓮花苑區州議員黎濰裮的協助，讓病人的手術能夠如期順利的進行。 肝臟移植科醫藥團隊等人日前前往探望剛剛從加護病房轉到隔離病房的淡米爾斯溫，包括也是馬大肝臟外科及肝臟移植顧問醫生的楊文錕教授、麻醉師法迪爾哈迪醫生、羅珮珊教授、肝臟內科茹薇娜教授、肝膽胰外科高炳順教授和，肝臟移植協會執行秘書余寶枟。
馬大肝臟胰外科及肝臟移植主任楊文錕說，這次手術唯一遇到的問題是病人肝切除出來發現肝的靜脈複雜，供體的肝不能直接接駁到病人身上，需在舊的肝切部份的靜脈重組才能把肝放進病人身上。
他說，由於手術非常成功，病人的新肝已經開始操作。
他非常感謝贊助單位富貴集團，籌款單位肝臟移植協會、馬來西亞善心組織、HOC慈善
之心及蓮花苑區州議員黎濰裮的協助，讓病人的手術能夠如期順利的進行。
肝臟移植科醫藥團隊等人日前前往探望剛剛從加護病房轉到隔離病房的淡米爾斯溫，包括也是馬大肝臟外科及肝臟移植顧問醫生的楊文錕教授、麻醉師法迪爾哈迪醫生、羅珮珊教授、肝臟內科茹薇娜教授、肝膽胰外科高炳順教授和，肝臟移植協會執行秘書余寶枟。