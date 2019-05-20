聯署力量 45組織逾1.3萬人 拒檳島填海 救檳







（檳城20日訊）檳城論壇成員邱思妮以個人名義發起的“向首相請願：拯救檳城，拒絕造3個人工島的填海計劃”聯署請願書，至今已獲得45個非政府組織，超過1萬3000人簽名支持。

該請願活動由漁民團體、環保團體和其他公民組織聯合發動，盼在來臨的國會呈給首相敦馬哈迪醫生，促請首相介入，拒絕檳島南部填海計劃。

支持該項活動的其中18個非政府組織今早召開記者會，促請關心此事件的民眾參與聯署。

邱思妮說，目前未就請願活動設下目標和截止日期，惟她希望可在下一個國會，也就是7月份呈上給首相。另外4名接收對像包括副首相旺阿茲莎、檳首長曹觀友、聯邦直轄區部長卡立沙末，及能源、工藝、科學、氣候變化和環境部長楊美盈。

她說，聯署運動發起短短3、4天內就有45個團體支持，當中還包括雪州、柔佛和霹靂等地區的團體，相信接下來會有更多的團體關注。

“目前請願書除了國語、英語和華語之外，也有日語，畢竟這是國際關注的課題。淡米爾語版本還在翻譯中，希望可接觸到更多各族人民。”

促延長環評報告展示期

檳城消費人協會副主席莫希丁阿都卡德說，南部填海計劃環境影響評估報告的修訂本展示期到本月28日為止，當中一些團體已寫信給環境局要求延長展示期和提交意見的時間至今年7月杪。

他說，檳島南部填海計劃的影響將超出檳島範圍，而檳島南部的漁場對本地區非常重要，是各種商業魚、蝦、貝類等豐富海產的繁殖區。

“3個人造島總面積為4500英畝，將使大面積泥灘消失，對半島北部的海洋食物鏈和漁業將影響巨大。如果檳島填海的沙是從霹靂的淺海挖來的，那霹靂州的漁民也會受影響，因為挖沙破壞海床。但是，有關方面卻沒通知檳州以外的漁民。”

邱思妮：大選投希盟非挺填海

針對南部填海是否需要經過公投，而人民在過去的大選投票給希盟是否就等同於支持該計劃，邱思妮回應說，人民之所以投選希盟是為了倒納吉（前首相），並不能將所有的課題當作是同一個“配套”。

她說，同樣的，希盟也有一些競選宣言是做不到的，因此所有的計劃都應該一直在重檢，而不是每5年一次。

挖沙恐侵蝕海岸線

自然之友協會（KUASA）成員哈菲祖丁擔心，挖沙工程將導致海岸線持續遭到侵蝕。

“挖沙工程會導致海岸線上升，進而形成巨浪。過去就曾因此沖蝕了500公尺到1公里的海岸線，也淹沒了毗鄰的紅樹林。”

他說，當地也是海龜棲息地和產卵的地方，挖沙工程將會導致海龜的棲息地越來越少。目前受到威脅的海龜品種包括綠海龜（Penyu Agar）。

“同樣的，直落公巴也曾在2015年發現麗龜（Penyu Lipas）產卵，相信會受到一樣的影響。”

他預料會因為挖沙工程而受到影響的北霹靂漁民有6080戶。

需沙量近1.9億立方公尺

大馬自然之友（SAM）成員米納斯說，檳城消費人協會主席莫哈末依德里斯生前一直都在關注挖沙課題，而根據環境評估報告（EIA），南部填海所需要用到的沙量多達1億8900萬立方公尺。

“這些沙子取自霹靂州，當地州政府是否知情？而長期挖沙所帶來的危害，在環境評估報告中也沒有列明。”

漁協斥阿菲夫以偏概全

針對檳州行政議員阿菲夫在州議會上指南部填海工程已獲得漁民的支持，檳城淺海漁民福利協會主席伊里亞斯指其說法並不正確。

他認為州政府不能因為詢問並獲得了數位漁民的支持，就以偏概全指漁民並不反對這項計劃。

反對檳島南部填海計劃請願自5月10日開始展開。有意聯署者可瀏覽： https://www.change.org/p/prime-minister-of-malaysia-save-penang-reject-the-3-islands-reclamation。

曹觀友：設法解決問題

檳政府重視民意

（北海20日訊）檳州首席部長曹觀友重申，州政府關注並重視非政府組織及民眾，針對檳島南部填海計劃的反對聲音及意見，州政府會設法解決相關問題。

曹觀友說，有關檳島南部填海計劃的環境影響評估報告（EIA）仍待批，但在評估報告批下之前或之后，州政府都會聆听人民的聲音，並設法解決有關問題。

“州政府已設立特工隊關注及解決漁民所面對的問題，包括如何安置漁民、賠償金及提升漁民基本配備等，都是特工隊所專注的事項。”

曹觀友今日出席檳州首長特別協調官賴國平行政中心，頒發600份齋戒月援助品予巫裔貧民及頒發8份援助品予甲拋峇底和打昔汝咯清真寺時，針對部份民眾反對檳島南部填海計劃一事作出回應。