【教長言論惹議】聯署力量 聲稱帶領教部自殺 逾7萬人要換教長 挺馬智禮重新活躍 支持者增至22萬人





“求職中文能力”相提並論而遭各界抨擊，網民在4月28日發起“要求首相敦馬哈迪撤換教長”聯署請願活動，至今已達到7萬4835人。

網民“Stephen Ng”是在change.org發起請願活動，要求撤換教育部長馬智禮，並指讓馬智禮領導教育部，猶如帶領希盟政府走向政治自殺。

馬智禮以上的言論成為催化劑，起初有1萬人簽署請願活動，而至截稿前已經有超過7萬人響應簽署該請願活動。相信簽署人數還會繼續增加。

網民細數教長不解政策

“Stephen Ng”也在寫給首相敦馬哈迪的請願活動里，細數馬智禮上任以後推行數項令人不解的政策，如：白鞋換黑鞋、學校游泳課，以及提議讓吉蘭丹和登嘉樓等州屬的宗教教師留在東馬宣揚伊斯蘭教等。

“人民向馬智禮提出許多有關政府教育體系的問題，但是他至今未與家長組織會面，他甚至將工作交給官員處理，這是對關心孩子教育的家長最大的侮辱。”

實際上，這並非馬智禮首次被網民發動請願要求被撤換。在馬哈迪上任初期，基於本身兼任教長職位違反“首相不兼任部長職”的希盟競選承諾，而宣布放棄改職，改由馬智禮出任。網民“Raveen Dev”隨後發起請願活動，要求馬哈迪兼任教育部長。這項在去年5月期間發起的請願活動，有超過12萬7000人響應，如今再次受到關注， 響應簽署的人數也正慢慢攀升。

除了上述的聯署請願，3天前由帳號“No Hope Malaysia”在change.org發起的“我們要馬智禮辭去教長”請願活動，截至目前也達1萬9651人簽名。

挺馬智禮為教長請願再活躍

雖然很多網民不滿馬智禮的作風，但記者發現，1年前由“Nurul Fitrah Marican”發起的“支持馬智禮為教長”請願活動，最近也因為馬智禮的言論而重新活躍起來，突然增加不少支持者聯署請願，至截稿為止，已達22萬2765人。

當年這項請願活動，原意是支持馬智禮受委教長，並指對方在學術界和非政府組織領導方面的豐富經驗，加上以推動教育改革為主要議程，這正是我國人民一直都在期待的。

一名友族網民阿末法德理留言說，雖然馬智禮不完美，但對方的言論及做法，必有原因。