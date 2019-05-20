【10大最富有希盟議員公佈】 慕克力月入10萬最高 山達拉逾億資產最富





（吉隆坡20日訊）大馬反貪污委員會公佈國內10大最多財產及最高收入的希盟議員身家，公正黨昔加末國會議員拿督斯里山達拉以逾1億321萬令吉的資產，穩坐最富有希盟國會議員榜首；吉打州務大臣兼尤侖國會議員拿督斯里慕克力則以每月高達10萬5641令吉的收入，高居最高收入希盟州議員榜首。

首相敦馬哈迪則以3235萬7900令吉的財產，及每月7萬5861令吉的收入，分別位居“最富有議員”第3位，及“最高收入議員”第7位。

14議員仍未呈報

希盟政府自去年鼓勵人民代議士主動呈報財產與收入，在137名希盟議員中，已有123名議員完成呈報，3名議員仍未呈報，另有11名甫加入希盟的議員，則全部都未呈報。

至於85名反對黨議員，他們迄今仍未主動向反貪會呈報財產與收入，不過他們在受詢時，都表示願意配合政府的呼籲呈報財產與收入，以符合法律需求。

首相敦馬哈迪日前表示，反貪污內閣特別小組議決，指示反對黨議員向政府申報財產，並將向下議院議長提出要求後生效。

如有相關法律要求 反對黨願意配合申報

國會反對黨領袖拿督斯裡依斯邁沙比利受詢時對《星報》指出，只要有相關法律要求，他們願意配合政府要求，申報財產與收入，畢竟這是在前朝已有的做法，前朝正副部長與國會議員都有向政府申報財產。

“不過，前朝政府並沒有要求反對黨議員須同樣申報財產，既然馬哈迪已經做出指示，只要是法律明文規定要求，我們願意配合申報財產。”

目前，沒有相關法律要求議員申報財產，意味著希盟議員是自願性申報財產。

倪可漢逾7701萬第二富

根據反貪會網站顯示，山達拉是早在去年便高屆“最富有希盟議員”榜首，行動黨木威國會議員倪可漢則以7701萬1990令吉的財產，成為第二富有議員，比馬哈迪共申報的3235萬7900令吉多出一倍。

曾在商界活躍的山達拉擁有逾1億3200萬令吉的總資產，月入則是4萬5000令吉，不在10大最高收入榜裡。他在中選後已承諾會兌現競選時的宣言，即每月只領取象徵式的1令吉津貼，從擔任國會議員期間收到的津貼和款項，都用來協助弱勢群體。

擁有企管博士學位的山達拉從政前是著名的企業家，他曾在Masterskill教育集團（現為ASIAMET教育集團）擔任首席執行員長達12年，2017年離職後正式投入政壇，為全國大選做準備。

根據Masterskill教育集團網站介紹，該集團擁有我國最大的護理及保健科學教育體系，在亞太區域也佔有一席之地。

反貪會沒說明須呈報項目

大馬反貪污委員會3個星期前通過官方網站發佈希盟國會議員、上議員和部長政治秘書的財產，至今為止已發佈126人的財產資料，其中115名是國會議員，另有5名上議員和6名部長政治秘書。

在10大最富有的希盟國會議員與上議員榜裡，他們的身家都超過千萬令吉，從第4位開始的慕克力、企業發展部長禮端尤索夫、房屋及地方政府部副部長拉惹卡馬魯巴哈林、內政部長丹斯裡慕尤丁、衛生部副部長李文材醫生、部長政治秘書安德利，及公正黨如樓區國會議員孫偉瑄，都有逾千萬令吉的財產。

反貪會沒有在網站https://mydeclaration.sprm.gov.my/ 中說明希盟議員和政治秘書必須呈報的項目，已多次要求州議員呈報財產的檳州政府，指定希盟州議員需呈報名下的房地產、股票、信託基金、定期存款及車輛等。



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